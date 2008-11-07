پیشنهاد آمریکا به روسیه برای کاهش تسلیحات هسته ای و موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، جان رود گفت که او دو هفته پیش یک متن پیشنهادی را برای جایگزین کردن آن به جای پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به "استارت1" که به زودی مدت آن به پایان خواهد رسید به مسکو ارسال کرده است.

استارت یک که این روزها اظهار نظرهای زیادی از سوی مقام های دو کشور روسیه و آمریکا درباره آن صورت می گیرد، یک بخش جدایی ناپذیر روابط اتمی دو کشور می باشد که مدت اعتبار آن در دسامبر سال 2009 به پایان خواهد رسید.

این پیمان در سال 1991 و با هدف کاهش 80 درصدی تسلیحات هسته ای واشنگتن و مسکو به امضا رسید که بر اساس آن روسیه و آمریکا نمی توانند بیش از 6 هزار کلاهک هسته ای در اختیار داشته باشند.

جان رود همچنین گفت که سند مذکور که به روسیه ارسال شده پیشنهادات جدید در خصوص فراهم کردن دسترسی آن کشور به تاسیسات دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را هم شامل می شود.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به بهانه مقابله با تهدیدات موشکی ایران به دو کشور لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

روسیه گفته است که این کشور در صورت ضرورت مجموعه های موشکی "اسکندر" را جهت خنثی سازی سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا، در کالینینگراد مستقر خواهد کرد.