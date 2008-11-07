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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

انفجارهای بغداد و دیاله 24 کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجارهای بغداد و دیاله 24 کشته و زخمی برجا گذاشت

منابع امنیتی و بیمارستانی عراق از وقوع چهار انفجار در مناطق مختلف بغداد و و دیاله کشته و زخمی شدن دستکم 24 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در یکی از این انفجارها که در نزدیکی ایست بازرسی ارتش عراق در منطقه "الدوره" در جنوب غرب بغداد رخ داد، دو نفر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.

در منطقه "حی الجامعه" در غرب بغداد نیز بر اثر منفجر شدن دو بسته انفجاری دستکم یک نفر کشته و نه تن دیگر از جمله سه نیروی پلیس زخمی شدند.

در ناحیه "العظیم" در 130 کیلومتری شمال شرق بغداد نیز وقوع انفجاری که یک دستگاه اتوبوس غیر نظامی را هدف قرار داده بود، یک نفر از اعضای شوراهای بیداری کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 778730

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