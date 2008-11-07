اولمرت برای نهمین بار تحت بازجویی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: این بازجویی در مقر رسمی اولمرت در قدس صورت گرفت و دو ساعت به طول انجامید.

وی به جزئیات بیشتری در این رابطه اشاره ای نکرد. از زمان استعفای ایهود اولمرت در 21 سپتامبر تاکنون این دومین بار است که وی بازجویی می شود.

موضوع فساد در میان مقامهای ارشد رژیم جعلی صهیونیستی، موضوع جدیدی نیست و اغلب مقامهای این رژیم هرکدام چندین مورد از فساد اخلاقی و مالی را در پرونده خود دارند و درآخرین نمونه از آنها سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.

برهمین اساس، تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره فساد مالی اولمرت از چند ماه پیش آغاز شده است. این تحقیقات در این مورد بود که آیا اولمرت در این دوران، متحدان سیاسی خود را به ریاست شرکتهای کوچک و متوسط و دیگر نهادهای دولتی گماشته است یا خیر؟

اولمرت همچنین در تبانی و کمک مالی ویژه به یک کارخانه که به شریک سابق وی تعلق داشت، بازجویی می شود.

پلیس رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که اولمرت به اتهام سفرهای خارجی به همراه خانواده خویش که در این زمینه از پول های مشکوک استفاده کرده است باید مورد کیفر خواست قرار بگیرد.