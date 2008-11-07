روسیه و ونزوئلا ائتلاف هسته ای تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نیکلاس مادورو" وزیر خارجه ونزوئلا در دیدار خود با یک هیئت روسی که به سرپرستی "ایگور سچین" معاون نخست وزیر روسیه که به ونزوئلا سفر کرده از همکاری های دو کشور در زمینه هسته ای خبر داد.

مادورو با تاریخی خواندن دیدار 26 نوامبر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از کشورش که این هیئت روسی قرار است زمینه آن را فراهم کند، گفت که دیدار وی از کاراکاس مسائل مختلف از همکاری های هسته ای و امکان پرواز مستقیم از مسکو تا کاراکاس را در بر خواهد گرفت.

وزیر خارجه ونزوئلا نیز با توضیح درباره این سفر گفت: "ما امکان آن را داریم تا ائتلافی را در خصوص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تشکیل دهیم".

طرف روسی نیز در اظهاراتی همکاری های دو کشور را در خصوص حوزه های مختلف از جمله ساخت کارخانه آلمینیوم برای ونزوئلا گسترده توصیف کرد و آن را اقدامی راهبردی از سوی دو کشور برشمرد.