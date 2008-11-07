مارکو و دی کارمو کنار گذاشته می شوند/ رضایی یا نصرتی در پرسپولیس

حسین هدایتی، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امروز نشستی با آقایان داریوش مصطفوی و افشین قطبی داشتم که طی آن در خصوص مسائل و مشکلات جاری تیم فوتبال پرسپولیس بحث و گفتگو کردیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: یکی از مهمترین مواردی که در این جلسه به آن رسیدیم بحث کنار گذاشتن مارکو و دی کارمو از تیم پرسپولیس بود. بر این اساس مقرر شد این مربی و بازیکن برزیلی با تدابیر حساب شده مدیریت باشگاه از تیم کنار گذاشته شوند تا ضرر و خسارتی متوجه ما نشود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت خط دفاعی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در جلسه امروز همچنین به این جمع‌بندی رسیدیم که برای تقویت خط دفاعی پرسپولیس از بین محمد نصرتی و رحمان رضایی یکی را به تمرینات تیم دعوت کنیم تا در صورت جلب نظر مربیان بهترین گزینه را به خدمت درآوریم. البته بازیکنان دیگر را هم مدنظر داریم که در صورت تمایل کادر فنی برای مذاکره با آنها اقدام خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه هدف مدیریت این اشگاه بالا بردن ضریب روحی بازیکنان است، افزود: در همین رابطه امروز از قطبی خواستیم تا برای بازگشت روحیه و نشاط به تیم تدابیری بیاندیشد.

هدایتی با اعلام حمایت قاطع هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از افشین قطبی، اظهار داشت: امیدواریم در سه بازی باقیمانده به پایان نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر تیم به فرم ایده ال خود بازگردد و در مسابقات پیش رو حداکثر امتیاز را کسب کند. در این راه هیئت مدیره باشگاه از افشین قطبی، دیگر مربیان و بازیکنان پرسپولیس حمایت مادی و معنوی را به عمل خواهد آورد.

وی در ادامه از نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه در هفته آینده خبر داد و در مورد انتقادهایی که برخی هواداران پرسپولیس در بازی روز گذشته مقابل صباباتری از باشگاه داشتند، گفت: از این عده که تعدادشان هم زیاد نیست، می خواهم تغییر رویه داده و از پرسپولیس حمایت کنند. همه باید دست در دست هم دهیم تا باشگاه پرسپولیس را به روزهای اوج خود بازگردانیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس متعلق به فرد خاصی نیست. این باشگاه متعلق به 30 میلیون هوادار است که قلب‌شان برای این تیم می تپد. در روزهایی که تیم نتیجه نمی گیرد، باید به اشکال مختلف تلاش کنیم تا مشکلات برطرف شود و تیم آرامش بگیرد.

هدایتی با اعلام حمایت کامل هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از داریوش مصطفوی و افشین قطبی ابراز امیدواری کرد با یکدلی و اتحاد اعضا هیئت مدیره، پرسپولیس به روزهای اوج خود بازگردد.