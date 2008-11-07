اهتمام فنلاند برای استفاده از انرژی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فنلاند اعلام کرد که این کشور احتمالاً برای رفع نیازهای خود به انرژی و رسیدن به اهداف ترسیم شده اتحادیه اروپا تا سال 2020 به انرژی هسته ای بیشتری نیاز خواهد داشت تا بتواند آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی را از بین ببرد.

"مائوری پکارینن" وزیر امور اقتصادی این کشور استفاده از انرژی های قابل تجدید برای تولید برق و تاسیس نیروگاههایی که آلودگی حداقلی دارند را اولویت های این کشور خوانده است.

این کشور همچنین اعلام کرد که بر آن است تا سهم انرژی قابل تجدید را از 29 درصد فعلی در اقتصاد این کشور به 38 درصد تا سال 2020 افزایش دهد.

دولت این کشور همچنین عقیده دارد که در چند سال آتی باید تصمیماتی در خصوص استفاده از انرژی هسته ای و ساخت نیروگاههایی برای این منظور اتخاذ نماید، که شرکت فرانسوی "آروا" سازنده راکتورهای هسته ای برای ساخت پنجمین راکتور در فنلاند اعلام آمادگی کرده است.

دولت این کشور همچنین بر آن است تا پارلمان را ترغیب کند نیاز بیشتر به انرژی هسته ای را درک کرده، و تصمیمی فوق العاده در این باره اتخاذ نماید.