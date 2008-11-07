تداوم کشتار در کرانه باختری مانع گفتگوهای ملی فلسطین است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز ضمن انتقاد شدید از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به عدم حضور این جنبش در گفتگوهای ملی فلسطین که قرار است دهم ماه جاری میلادی در قاهره برگزار شود، هشدار داد.