  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۴۶

حماس :

تداوم کشتار در کرانه باختری مانع گفتگوهای ملی فلسطین است

تداوم کشتار در کرانه باختری مانع گفتگوهای ملی فلسطین است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز ضمن انتقاد شدید از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به عدم حضور این جنبش در گفتگوهای ملی فلسطین که قرار است دهم ماه جاری میلادی در قاهره برگزار شود، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مشیر المصری" نماینده جنبش حماس درمجلس قانونگذاری فلسطین در این رابطه تصریح کرد: مادامی که بر ضد حماس در کرانه باختری، کشتار صورت می گیرد در گفتگوهای ملی فلسطین شرکت نخواهیم کرد.

وی در عین حال گفت که حماس طی ساعات آینده درباره حضور یا عدم حضور در گفتگوهای ملی فلسطین نظر خود را اعلام خواهد کرد.

این نماینده حماس در ادامه از ابومازن خواست تا برای یکبار هم که شده در اواخر ریاست خویش، رئیس ملت فلسطین باشد و مانع از کشتار در کرانه باختری شود.

سخنان المصری در راهپیمایی اعتراض آمیز هزاران نفر از طرفداران جنبش حماس در اردوگاه جبالیا در شمال نوارغزه ایراد شد. این افراد از سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند تا بازداشت شدگان در کرانه باختری را آزاد کنند.

کد مطلب 778754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها