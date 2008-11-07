رزمایش مشترک کویت و ناتو در سواحل خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در این بیانیه آمده است: این رزمایش در منطقه واقع میان جزایر "ام المرادم" و "قاروه" در شمال و شمال غرب کویت و شمال غرب خلیج فارس به مسافت 13 مایل دریایی برگزار و در آن از سلاح های واقعی استفاده خواهد شد.

این رزمایش دریایی از ساعت هشت صبح آغاز و تا پنج بعد ازظهر ادامه خواهد داشت.

در بخش دیگر بیانیه از تمامی شهروندان، ساحل نشینان، گردشگران و صیادان خواسته شده است که در جریان برگزاری این رزمایش به ساحل نزدیک نشوند.

به جزئیات بیشتری در رابطه با این رزمایش و اهداف آن اشاره ای نشده است.