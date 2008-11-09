قوانین گمرکی نیازمند بازنگری است

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در حال حاضر بسیاری از قوانین موجود گمرکی با موافقتنامه های که نوشته می شود، هماهنگ نیستند از اینرو این قوانین باید متناسب سازی شود.

وی عنوان کرد: بخشهایی از قوانین گمرکی که اکثریت وارد کنندگان، صادرکنندگان و کشورهای همسایه و کسانی که با ما ارتباط با آن سر و کار دارند دارای ابهام است.

دلخوش خاطرنشان کرد: قوانین گمرکی در تمام بازارهای اقتصادی در صادرات، واردات، جذب سرمایه‌ گذاری، قیمت تمام شده کالاها، ایجاد توازن نسبی بین کالاها و تولیدات داخلی و کالاهای مشابه خارجی اثرگذار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تاکید کرد: گمرک یکی از ابزارهای مهم و شکوفای اقتصادی به ویژه درشهرهای مرزی مسائل و قوانین گمرکی است.

دلخوش با اشاره به اینکه این قوانین مربوط به سال 1350 و دارای 367 ماده و در دو جلد است، افزود: هم اکنون نمایندگان مجلس و دولت درصدد بازنگری این قوانین هستند.

نماینده صومعه سرا عنوان کرد: گمرک پایه محکم اقتصاد کشور است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد زیرا با رفع مشکلات گمرک بخش قابل ملاحظه ای از مسائل و مشکلات جامعه حل می شود.

وی رفع نقاط ضعف در گمرک را ضروری دانست و اظهار داشت: نقاط ضعفی در گمرک وجود دارد که اگر برطرف شود مدیریت این سازمان و کارکنان آن می توانند در پیشرفت کار اثرگذاری خوبی داشته باشند.

عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی همچنین به کمبود منابع و امکانات فنی و تخصیص بودجه در گمرک اشاره کرد و افزود: اگر بودجه و اعتبارات لازم به درستی درلایحه بودجه آورده شود مجلس هم کمک خواهد کرد.

دلخوش در ادامه از مسئولان گمرک کشور خواستار انتقال نقاط ضعف و قوت به نمایندگان و ارتباط بیشتر گمرک با مجلس شورای اسلامی شد.