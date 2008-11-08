نسل امروز نیازمند آگاهی از وقایع انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌یحیی محمود زاده صبح شنبه در جلسه ستاد دهه مبارک فجر استان افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است که نسل امروز با تاریخ انقلاب اسلامی و شرایط آن زمان بیش از بیش آشنا شود و باید با شیوه های مناسب وقایع انقلاب اسلامی را به این نسل اطلاع رسانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری مردمی مراسم بزرگداشت ایام الله فجر تصریح کرد:حضور خود جوش مردمی در این جشن ملی می تواند به هر چه با شکوه ساختن آن کمک کند .

وی خاطر نشان کرد: این انقلاب متعلق به مردم است و باید از راهکارهایی که به حضور بیشتر صاحبان انقلاب در این مراسم می شود" استفاده کرد.

محمود زاده با تاکید بر نقش اطلاع رسانی رسانه ها تاکید کرد:رسانه ها به عنوان وسایل ارتباطی تاثیر گذار در جامعه می توانند ضمن آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب به جامعه ،در هرچه با شکوه برگزار کردن این مراسم تلاش کنند.

وی یادآور شد: دستگاههای اجرایی استان نیز نسبت به ارائه عملکرد خود در این ایام واجرای پروژه های حدمت رسان به جامعه کوشا بوده و فرمانداران نیز با همکاری دستگاههای اجرایی در هر چه با شکوه برگزار کردن این مراسم کوشا باشند .