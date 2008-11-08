بحران کسری بودجه در نظام سلامت ایران ادامه دارد

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای تامین کسری بودجه وزارتخانه دو مکانیزم را پیگیری می کنیم که یکی اصلاحیه بودجه در دولت است و دیگری پرداخت مطالبات پرسنل درمانی از طریق واگذاری سهام است.

گرچه موضوع تامین کسری بودجه وزارت بهداشت در سال جاری به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های کارشناسان نظام سلامت ایران تلقی می شود اما گمانه زنیها در این باره حاکی از آن است که در لایحه ارسالی دولت به مجلس برای تامین کسری بودجه کل کشور در سال جاری، سهم وزارت بهداشت از کسری 7 هزار میلیارد تومان دولت تنها 580 میلیارد تومان است.

به نظر اغلب کارشناسان حوزه درمان و آموزش پزشکی کشور غیرواقعی بودن سرانه درمان در ایران که در سالهای اخیر یکی از اصلیترین چالشهای حوزه سلامت کشور تلقی می گردد از اصلی ترین علل و عوامل موضوع کسری بودجه در نظام درمان است.

شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: سرانه واقعی درمان در سال 87 باید 9 هزار و 600 تومان به ازاء هر ایرانی باشد که این رقم در حال حاضر 5 هزار و 500 تومان است.

رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید: با گذشت بیش از 10 سال هنوز دولت قیمت تمام شده خدمات پزشکی را اعلام نکرده است و به همین علت تعرفه های خدمات پزشکی در بخش دولتی غیر واقعی است و همین امر موجب کسری بودجه یک هزار و 600 میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال جاری شده است.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این باره با تاکید بر اینکه کسری بودجه وزارت بهداشت جدی است به خبرنگار مهر می گوید : در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری که یکی از مراجع اصلی تصمیمگیری در زمینه بودجه وزارتخانه ها است موضوع کسری وزارت بهداشت را جدی می داند و در تلاش برای یافتن راه حل مناسب برای حل این معضل هستند.

لنکرانی با اشاره به اینکه از مجموع 1600 میلیارد تومان کسری امسال وزارتخانه حدود 580 میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سال گذشته است به خبرنگار مهر می گوید: مکانیزم دوم برای پرداخت مطالبات از طریق واگذاری سهام و فروش آن دنبال می شود و در هر دو مکانیزم در حال پیگیری تامین کسری بودجه وزارتخانه هستیم.

با این همه شهاب الدین صدر رئیس نظام پزشکی معتقد است تعیین قیمت تمام شده خدمات درمانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی یکی از اولویتهای اصلی نظام سلامت است که طی چند سال گذشته به این وظیفه قانونی عمل نشده است.

روند تخصیص اعتبار به حوزه سلامت در کشورهمواره با فراز و نشیبهای فراونی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه شده است.

دکتر حسینعلی شهریاری نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر مشکلات عدیده ای که بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی با آنها مواجه اند نسبت به وضعیت حوزه بهداشت و درمان کشور اظهارتاسف کرد.

وی معتقد است که وضع حوزه سلامت امسال بدتر از سال قبل می شود.