نظامیگری و افراط گرایی دوران بوش باید کنار گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس بلیکس" بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل در گفتگو با شبکه خبری "دویچه وله" آلمان در پاسخ به این پرسش که انتخاب باراک اوباما چه مفهومی برای دنیا می تواند داشته باشد اظهار داشت : من احساس می کنم این انتخاب از نظر سیاسی به مفهوم یک تنش زدایی باورنکردنی برای دنیا است. ما باید سیاست افراط گرایی و نظامی گری دوران حکومت بوش را کنار بگذاریم.

وی همچنین خاطرنشان کرد : بوش عادت کرده بود به انسانها دستور بدهد به جای اینکه با آنها مذاکره کند. این در حالی است که اوباما واقعا می خواهد با روسای حکومتهای جهان مذاکره کند.

این مقام سابق سازمان ملل در ادامه اوباما را شانس بزرگی برای کشورهایی از جمله ایران عنوان کرده و گفتگو را به عنوان راهکاری برای بهتر درک کردن طرف مقابل ارزیابی کرد.

بلیکس در ادامه درباره موضع اوباما درباره جنگ عراق که آن را بدترین خطای دوران حکومت بوش عنوان کرده بود اظهار داشت : اوباما دراین باره کاملا حق دارد. این جنگ به هیچ عنوان قابل توجیه نبود. بوش به زعم خود استدلالهایی برای این جنگ داشت از جمله وجود القاعده در حالی که القاعده در آنجا نبود. دیگر وجود سلاحهای کشتار جمعی در این کشور که آن هم درست نبود.

وی همچنین استدلال دیگر بوش در حمله به عراق مبنی بر دموکراتیک کردن این کشور را شکست خورده ارزیابی کرده و در پاسخ به این پرسش که آیا این ایده اوباما مبنی بر عقب نشینی مسئولانه و کامل نیروهای آمریکایی از عراق این کشور را به هرج و مرج نمی کشاند اظهار داشت : اکثر مردم عراق خواهان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از کشورشان هستند. در این میان هماهنگیهای قوی تر با دولتهای دیگر منطقه خلیج ضروری است. آنها می توانند به پایداری عراق کمک کنند.

بلیکس درباره روابط روسیه-آمریکا بعد از انتخاب اوباما اظهار داشت : روسیه خود را خوارشده توسط آمریکا احساس می کند. متاسفانه ما در دوران حکومت بوش در روابط با مسکو پسرفت داشتیم به گونه ای که انگار جنگ سرد پایان نیافته است.

وی با اشاره به تیرگی روابط روسیه-آمریکا در دوران حکوت بوش اظهار داشت : پروژه سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا به این روابط آسیب رسانده و مذاکرات ورود اوکراین و گرجستان به ناتو تقریبا این روابط را تخریب کرد.

این مقام سابق سازمان ملل خواستار گفتگوهای قوی حکومت جدید آمریکا با روسیه و درک کردن این کشور توسط باراک اوباما شد.

وی در پایان بر مسئله خلع سلاحهای هسته ای در دنیا تاکید کرده و اظهار داشت: جنگ سرد پایان یافته و ما دیگر به هیچ دلیلی به سلاحهای هسته ای نیاز نداریم. اولین قدمها در این مسیر باید برداشته شود. اوباما نیز از این موضوع شدیدا حمایت می کند. وی می خواهد تولید راکت ها را کاهش دهد.