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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۲۲

علامه فضل الله خطاب به اوباما: قواعد بازی در منطقه و جهان تغییر کرده است

علامه فضل الله خطاب به اوباما: قواعد بازی در منطقه و جهان تغییر کرده است

علامه محمد حسین فضل الله امروز در خطبه های نماز جمعه در بیروت به باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا توصیه کرد که در مواضع خویش توازن داشته باشد زیرا قواعد بازی در منطقه و جهان تغییر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله اظهار داشت: به دولت آتی آمریکا توصیه می کنیم که در مواضع خویش توازن را در نظر بگیرد زیرا پرونده های به جا مانده از دوره جرج بوش پسر و معاون وی دیک چنی پرونده های بسیار سنگینی است.

وی تاکید کرد: عاقلانه نیست که دولت جدید آمریکا تجاوزات جدیدی را علیه جهان عرب و اسلام انجام دهد یا اسرائیل را در راس اولویت های خویش قرار دهد زیرا ما به خوبی می دانیم که دغدغه های آمریکا بسیار است و این امر اقتضا می کند که [رؤسای جمهور جدید] و پرچمداران تغییر، کمی تواضع داشته باشند زیرا قواعد بازی در منطقه و جهان تغییر کرده است.

این روحانی برجسته در ادامه از عراقی ها خواست تا بر موضع مخالف خود در قبال هر گونه نقض حاکمیتشان اصرار بورزند و در این زمینه اجازه ندهند اشغالگران هیچگونه پایگاه نظامی در کشورشان احداث کنند.

علامه فضل الله همچنین از اعراب و مسلمانان خواست تا به هیچ وجه به دولت های جدید آمریکا امید نداشته باشند زیرا این دولتها تنها به نفت و [امنیت] اسرائیل در منطقه می اندیشند.

این روحانی برجسته در بخش دیگر سخنان خود از سکوت سازمان ملل متحد در برابر نقض حریم هوایی و زمینی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم در نوارغزه انتقاد و تصریح کرد: ما در برابر این حملات از سازمان ملل متحد و دبیر کل آن می پرسیم که آیا مسئولیت شما تنها محکوم کردن عملیات یک جوان فلسطینی در واکنش به جنایات صهیونیستها یا سخن گفتن از قطعنامه 1559 است.

کد مطلب 778815

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