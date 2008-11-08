علامه فضل الله خطاب به اوباما: قواعد بازی در منطقه و جهان تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله اظهار داشت: به دولت آتی آمریکا توصیه می کنیم که در مواضع خویش توازن را در نظر بگیرد زیرا پرونده های به جا مانده از دوره جرج بوش پسر و معاون وی دیک چنی پرونده های بسیار سنگینی است.

وی تاکید کرد: عاقلانه نیست که دولت جدید آمریکا تجاوزات جدیدی را علیه جهان عرب و اسلام انجام دهد یا اسرائیل را در راس اولویت های خویش قرار دهد زیرا ما به خوبی می دانیم که دغدغه های آمریکا بسیار است و این امر اقتضا می کند که [رؤسای جمهور جدید] و پرچمداران تغییر، کمی تواضع داشته باشند زیرا قواعد بازی در منطقه و جهان تغییر کرده است.

این روحانی برجسته در ادامه از عراقی ها خواست تا بر موضع مخالف خود در قبال هر گونه نقض حاکمیتشان اصرار بورزند و در این زمینه اجازه ندهند اشغالگران هیچگونه پایگاه نظامی در کشورشان احداث کنند.

علامه فضل الله همچنین از اعراب و مسلمانان خواست تا به هیچ وجه به دولت های جدید آمریکا امید نداشته باشند زیرا این دولتها تنها به نفت و [امنیت] اسرائیل در منطقه می اندیشند.

این روحانی برجسته در بخش دیگر سخنان خود از سکوت سازمان ملل متحد در برابر نقض حریم هوایی و زمینی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم در نوارغزه انتقاد و تصریح کرد: ما در برابر این حملات از سازمان ملل متحد و دبیر کل آن می پرسیم که آیا مسئولیت شما تنها محکوم کردن عملیات یک جوان فلسطینی در واکنش به جنایات صهیونیستها یا سخن گفتن از قطعنامه 1559 است.