عرضه گازوئیل فقط با کارت هوشمند سوخت

عبدرالرضا امینی در گفتگو با مهر، با یادآوری اینکه طرح عرضه گازوئیل با کارت هوشمند سوخت از اول خرداد ماه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 499 هزار کارت سوخت نفت گاز توزیع شده و 87 درصد جایگاهها نیز به دستگاه کارتخوان نفت گاز مجهز شده اند.

وی افزود: عملیات نصب دستگاه کارتخوان هنوز بر روی یازده درصد جایگاهها که عمدتا در نقاط دوردست قرار دارند، انجام نشده اما وزارت نفت موظف است نسبت به تجهیز این جایگاهها نیز اقدام کند.

امینی با اشاره به اینکه عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت نیز با 70 درصد ظرفیت اجرایی شد، خاطرنشان کرد: نکته ای که در مورد نفت گاز وجود دارد این است که در این طرح فقط استفاده از کارت مطرح است و سهمیه بندی وجود ندارد که همین امر موجب شده این طرح برای مردم مشهود نباشد.

مدیر پروژه کارت هوشمند سوخت نفت گاز در خصوص میزان تاثیر این طرح بر کاهش مصرف، توضیح داد: این طرح فقط بخش حمل و نقل را پوشش می دهد، این در حالی است که از نفت گاز در بخشهای دیگر نظیر کشاورزی، صنایع و نیروگاهها نیزاستفاده می شود.

امینی با بیان اینکه کنترل مصرف به دلایل گفته شده به شکل کامل امکان پذیر نیست، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از 52 میلیون لیتر گازوئیل حدود 32 میلیون لیتر با کارت هوشمند سوخت عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بعضی از افراد در مراجعه به جایگاهها از کارت سوخت خود استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند از کارتهایی که در اختیار جایگاهداران است استفاده نمایند.

مدیر پروژه کارت هوشمند سوخت نفت گاز افزود: پیام ما به این افراد این است که در کمتر از یک ماه آینده کارت سوخت جایگاهداران جمع آوری و تلمبه هایی که به دستگاه کارتخوان تجهیز نشده باشند، پلمپ می شوند.

امینی هدف از این کار را کنترل مجاری عرضه سوخت عنوان کرد و گفت: به دارندگان خودروهای دیزلی توصیه می کنیم که از کارت سوخت خود برای سوختگیری استفاده کنند.