رتبه خوبی در مقابله با زلزله و بکارگیری فناوری در آن نداریم

دکتر بهرام عکاشه استاد سابق دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت زلزله در کشور اشاره کرد و افزود: 50 سال است که کشور در زمینه زلزله کار می کند ولی در طی 30 سال گذشته بیش از 100 هزار نفر در زلزله های طبس، منجیل و بم از بین رفتند و چندین برابر این تعداد زخمی شدند.

وی راه اندازی اولین پایگاه زلزله نگاری در کشور را مربوط به سال 1338 در موسسه ژئو فیزیک دانست و اظهار داشت: از سال 1340 آیین نامه ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله تدوین شد و متعاقب آن سیستمهای "شتاب نگار" وارد و پایگاههای شتاب نگار در کشور ایجاد شد به طوری که در حال حاضر در سازمان تحقیقات مسکن بیش از هزار و 500 واحد شتاب نگاری راه اندازی شده است.

عکاشه همچنین از راه اندازی بیش از هزار و 500 پایگاه زلزله نگاری از سوی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی خبر داد و اظهار داشت: دستگاه شتاب نگار دستگاهی است که وقتی زلزله اتفاق می افتد در مدت کوتاهی کار می کند و دوباره قطع می شود ولی دستگاه لرزه نگار دستگاهی هستند که تمام مدت کار می کنند و زلزله خیزی کشور را ثبت می کنند و اعتقاد دارم که برای مصون کردن کشور در برابر زلزله باید اقدامات اساسی تری صورت گیرد.

استاد سابق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ایران از نظر زلزله خیزی در دنیا در رتبه ششم را دارد، گفت: این در حالی است که نحوه برخورد کشور در برابر زلزله در رتبه های پایینی قرار دارد.

وی با بیان اینکه به طورکلی تلفات ناشی از زلزله در آسیا بسیار زیاد است، اضافه کرد: این امر به این دلیل است که ما فرهنگ زندگی با زلزله را یاد نگرفتیم.

عکاشه ادامه داد: در حالی که نظام مهندسی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله را بر روی کاغذ داریم ولی بدترین اجرا را داریم.