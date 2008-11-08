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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

آغاز گمانه زنی ارگ باباقاسم در نهاوند

آغاز گمانه زنی ارگ باباقاسم در نهاوند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: تا پایان آبان ماه امسال عملیات گمانه‌زنی و تعیین حریم تپه باستانی ارگ بابا قاسم نهاوند آغاز می شود.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این قلعه از بریدگی‌های متعددی که نشان از بقایای یک قلعه کهن دارد ،بجا مانده است،اظهار داشت: با توجه به شواهد و بررسی داده‌های سفالی پراکنده بر روی اثر و پیرامون آن ،احتمال پیشینه‌ای از زندگی و استقرار انسان‌ها در این مکان وجود دارد که طیفی از ادوار تاریخی را شامل می‌شود‌.

وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از ساخت و سازهای روستاییان و تعیین حریم اثر تصریح کرد‌: مجاورت اثر نسبت به روستا و گسترش ساخت و سازهای روستا ایجاب می‌کرد تا حریم این اثر باستانی به روش علمی باستان‌شناسی تعیین شود تا در آینده از خطرات احتمالی مصون باشد‌.

بیات خاطرنشان کرد‌: با این اقدام علاوه بر کسب اطلاع بیشتر نسبت به تعیین گستره آثار و مالکیت‌های واقع در عرصه و حریم اثر، در آینده نیز با حفاظت موثر از این تپه باستانی نسبت به انجام برنامه کاوش‌های علمی و پژوهشی اقدامات متناسب به عمل خواهد آمد‌.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یاد آور شد‌: با تخصیص اعتبارات استانی و کسب مجوز از پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی برنامه گمانه‌زنی به منظور تعیین حریم تپه باستانی باباقاسم، در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان قرار گرفت و اعتباری نزدیک به 75 میلیون ریال برای اجرای آن در نظر گرفته شد.

بیات تصریح کرد: هیئتی مرکب از باستان‌شناسان و کارشناسان متخصص مرتبط به سرپرستی یکی از کارشناسان استان اجرای این عملیات را به عهده دارند.

کد مطلب 778854

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