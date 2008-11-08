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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

سوخت کوره داران متخلف استان یزد قطع می شود

سوخت کوره داران متخلف استان یزد قطع می شود

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد گفت: برخی کوره داران استان مشکلات متعددی برای مردم و شهر به وجود آورده اند که در صورت عدم رعایت قوانین سوخت آنها قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده صبح امروز در جمع مردم محله حسن آباد مشیر یزد اظهار داشت: متاسفانه آلودگی هوا، گرانفروشی، عدم رعایت نرخ مصوب و تعلل در عرضه آجر بین مردم از مشکلاتی است برخی کوره داران برای مردم ایجاد کرده اند و ادامه این مشکلات به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی خاطرنشان کرد: از این پس ناظرانی بر کار کوره داران به شکل دوره ای نظارت می کنند و در صورت ارائه گزارش تخلف به سرعت سوخت آنها قطع می شود و در صورت تکرار تخلفات، جرائم دیگری نیز برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

استاندار یزد در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به تصرف زمینهای دولتی توسط زمین خواران و فروش آنها به اقشار مستضعف، خواستار برخورد جدی ستاد مبارزه با زمین خواری با زمین خواران شد و عنوان کرد: زمین خواران باید با برخورد جدی قوه قضاییه به سزای عمل پلید خود برسند.

در این بازدید از کوچه ها و برخی منازل مسکونی واقع در محله حسن آباد مشیر یزد، معاونین استانداری، مدیران استان، فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر یزد استاندار را همراهی کردند.

کد مطلب 778867

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