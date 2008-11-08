سوخت کوره داران متخلف استان یزد قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده صبح امروز در جمع مردم محله حسن آباد مشیر یزد اظهار داشت: متاسفانه آلودگی هوا، گرانفروشی، عدم رعایت نرخ مصوب و تعلل در عرضه آجر بین مردم از مشکلاتی است برخی کوره داران برای مردم ایجاد کرده اند و ادامه این مشکلات به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی خاطرنشان کرد: از این پس ناظرانی بر کار کوره داران به شکل دوره ای نظارت می کنند و در صورت ارائه گزارش تخلف به سرعت سوخت آنها قطع می شود و در صورت تکرار تخلفات، جرائم دیگری نیز برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

استاندار یزد در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به تصرف زمینهای دولتی توسط زمین خواران و فروش آنها به اقشار مستضعف، خواستار برخورد جدی ستاد مبارزه با زمین خواری با زمین خواران شد و عنوان کرد: زمین خواران باید با برخورد جدی قوه قضاییه به سزای عمل پلید خود برسند.

در این بازدید از کوچه ها و برخی منازل مسکونی واقع در محله حسن آباد مشیر یزد، معاونین استانداری، مدیران استان، فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر یزد استاندار را همراهی کردند.