تشکل دانشجویی نباید بازیچه جریان های خارج دانشگاه شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله سید احمد علم الهدی شامگاه گذشته در دیدار با تشکلهای دانشجویی اصولگرا به دعوت مجمع اسلامی دانشگاه آزاد مشهد با تاکید بر حفظ استقلال تشکلهای دانشجویی افزود: شخصیت و هویت تشکل های دانشجویی استقلال آن است.

وی خاطرنشان کرد: تشکل دانشجویی بر اساس اهداف و موقعیت خود باید استقلال خود را حفظ کند و وابسته به جریانهای خارج دانشگاه و جریانهای مدیریتی داخل دانشگاه نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تشکل دانشجویی که وابسته به جریان بیرون دانشگاه باشد دیگر تشکل دانشجویی محسوب نمی‌شود بلکه یک ابزار و ملعبه سیاسی محسوب می‌شود و چنانچه تشکل دانشجویی وابسته به جریان مدیریتی داخل دانشگاه باشد یک ابزار و دستگاه اجرایی به شمار می رود و نه تشکل دانشجویی.

امام جمعه مشهد ادامه داد: تشکل دانشجویی بر اساس هویت و حفظ استقلال خود ممکن است ناسازگاری هایی با جریان های رسمی، اجتماعی و غیرمستقیم دانشگاهی پیدا کند و نباید توقع داشت چنانچه خلاف جریانی بودیم آن جریان سکوت و حمایتمان کند بلکه طبیعی است این جریان ها درصدد برخورد و سرکوب برآید.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: تشکلهای دانشجویی در هنگام برخورد جریان های مختلف باید متین و مقاوم باشند و از حرکات خارج از فرهنگ دانشجویی پرهیز کنند.

وی جریان برخورد کننده با تشکلهای دانشجویی را مدیریتی، اساتیدی، دانشگاهی و خارج از دانشگاه برشمرد.

امام جمعه ادامه داد: برخوردهای انجام شده ممکن است فکری، تهدید، اجتماعی و حذفی باشد و در مقابل برخوردهای حذفی نیز باید مقاوم و متین بود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه ایجاد تشکل دانشجویی بر اساس قوانین و ضوابط است، افزود: در صورت برخورد حذفی جریان قدرت داخل دانشگاه با تشکلی، آن تشکل می‌تواند از طریق وزارت علوم پیگیری های لازم را انجام دهد.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر تبعیت دانشگاه آزاد از وزارت علوم خاطرنشان کرد: قانون و مقررات تشکلهای دانشجویی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است که اجرا کننده آن وزارت علوم است و تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی باید از آن تبعیت کنند.

امام جمعه مشهد همچنین با توصیه به تشکل دانشجویی مبنی بر حفظ اتحاد اظهار داشت: باید از سیاست حذفی در داخل تشکل دانشجویی پرهیز کرد زیرا باعث انشعاب، از بین رفتن هویت و شخصیت یک تشکل می‌شود.

علم الهدی افزود: به این دلیل که افرادی که یک تشکل را به وجود آورده اند همفکر هستند باید در هنگام اختلاف نظر در مسئله ای درصدد حل مشکل و جمع بین نظرات باشند و از برخوردهای حذفی بپرهیزند.