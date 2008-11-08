جستجوگران وسایل شخصی دکتر بهاءلو را پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: از همان زمان کسب اطلاع از وقوع چنین اتفاقی با دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان، ستادی با حضور اینجانب تشکیل شد و با وجود اینکه جستجو در ارتفاع 6500 متری واقعا" کار مشکلی است به صورت جدی پیگیر موضوع هستیم و آخرین خبر در این زمینه حاکی است که جستجوگران کیف دستی و کوله پشتی دکتر بهاء لو را پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون رئیس فدراسیون کوهنوردی و همسر دکتر بهاءلو با یک فروند بالگرد به همراه سایر جستجوگران در منطقه حضور دارند. ضمن اینکه نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نیز از نزدیک پیگیر این جستجوست.

معاون سازمان تربیت بدنی اظهارامیدواری کرد که تلاش جستجوگران هرچه سریع تر نتیجه دهد و دکتر بهاءلو با سلامتی کامل به آغوش خانواده اش بازگردد.

پزشک تیم کوهنوردی امید ایران روز چهارشنبه دو هفته گذشته هنگام بازگشت از ارتفاعات قله کاتماندوی نپال سقوط کرد و جستجوها برای یافتن وی تا به حال بی نتیجه مانده است.