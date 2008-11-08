طرح پزشک معین در 10 شهر گلستان اجرا می شود

رمضان زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: شناسایی پزشکان معین در استان شروع شده و به زودی پس ازعقد قرارداد با پزشکان و داروخانه‌ها، اجرای این طرح در استان عملیاتی می شود.

وی، ویزیت رایگان توسط پزشکان، کاهش تعرفه ی پرداختی به داروخانه‌ها و بهره ‌مندی بیشتر از خدمات درمانی را از مزایای طرح پزشک معین اعلام کرد.

به گفته زینلی، درشهرهای بدون درمانگاه تامین اجتماعی، با اجرای این طرح خدمات ویژه درمانی به بیمه شدگان ارایه خواهد شد.

مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: سالانه حدود پنج میلیون نفر ازخدمات تامین اجتماعی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بهره می برند.

وی از تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت دیریت درمان تامین اجتماعی گلستان به مدت یکسال خبر داد و یادآورشد: ممیزی مراقبتی از سوی شرکت ‪ RW-TUV‬ انجام و پس از اطمینان از استقرار و پیگیری امور بر مبنای ضوابط مکتوب ‪ ISO‬ در ستاد و تمام مراکز، گوهینامه مذکور برای یک سال دیگر تمدید شد.

دو بیمارستان، چهاردرمانگاه و یک کلینیک تامین اجتماعی در گلستان وجود دارد و 550 هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.



