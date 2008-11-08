"عشق جادویی" منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل سه داستان کوتاه و به هم پیوسته است و به گفته ناشر کتاب فضای داستانی این کتاب به داستان "بوف کور" صادق هدایت شباهت بسیاری دارد.

این کتاب را سیروس شمیسا ترجمه کرده و به احتمال زیاد توزیع آن در 1500 نسخه از اوایل آذرماه توسط نشر میترا شروع می شود.

شمیسا پیش از این نیز اثر دیگری از میگوئل سرانو را ترجمه کرده بود که 11 سال پیش با عنوان "با یونگ و هسه" توسط همان انتشارات به چاپ رسید.

"گل غایی" عنوان کتاب دیگری که از سرانو در ایران است که سالها پیش انتشارات بدیهه آن را منتشر کرد.