  1. هنر
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

"عشق جادویی" منتشر می شود

"عشق جادویی" منتشر می شود

رمان "عشق جادویی" نوشته میگوئل سرانو نویسنده شیلیایی با ترجمه سیروس شمیسا مجوز نشر دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل سه داستان کوتاه و به هم پیوسته است و به گفته ناشر کتاب فضای داستانی این کتاب به داستان "بوف کور" صادق هدایت شباهت بسیاری دارد.

این کتاب را سیروس شمیسا ترجمه کرده و به احتمال زیاد توزیع آن در 1500 نسخه از اوایل آذرماه توسط نشر میترا شروع می شود.

شمیسا پیش از این نیز اثر دیگری از میگوئل سرانو را ترجمه کرده بود که 11 سال پیش با عنوان "با یونگ و هسه" توسط همان انتشارات به چاپ رسید.

"گل غایی" عنوان کتاب دیگری که از سرانو در ایران است که سالها پیش انتشارات بدیهه آن را منتشر کرد. 

کد مطلب 778901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها