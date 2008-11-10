قطع مقرری 8 هزار نفر به دلیل اشتغال پنهان توسط تامین اجتماعی

احمد پایور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نرخ بیکاری که از سوی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شده بود گفت: نرخ بیکاری که از سوی وزیر کار اعلام شده ارتباطی به تعداد مقرری بگیران بیکاری سازمان تامین اجتماعی ندارد.

بر اساس اعلام وزیر کار و امور اجتماعی در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شده اند.

به گفته پایور تا کنون مقرری 12 هزار نفر به علت تسهیلاتی که کارفرمایان برای استخدام آنان دریافت کرده اند قطع شده است.

وی تصریح کرد: تعدادی از کارفرمایان به ازای استخدام یک فرد بیکار 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند. در نتیجه با اشتغال این افراد که بالغ بر 12 هزار نفر بودند مقرری آنان نیز قطع شد.

رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: تصور اینکه با افزایش نرخ بیکاری بر تعداد مقرری بگیران سازمان افزوده می شود صحیح نیست چرا که تعداد مقرری بگیران بیکاری بر حسب شرایط خاص سازمان تامین اجتماعی افزایش و یا کاهش می یابد.

پایور با اشاره به وجود بیش از 150 هزار مقرری بگیر بیکاری در کشور گفت : در حدود 87 درصد این تعداد مرد و مابقی زن هستند.

معاون فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی علت بیکاری این تعداد را ناشی از اتمام قرارداد، تعدیل نیروی انسانی، حوادث غیر مترقبه و تغییر ساختار عنوان کرد.