54 دستگاه تجهیزات گیرنده امواج ماهواره در استان مرکزی کشف شد

سرهنگ صادق حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح همزمان در شهرهای شازند، زرندیه، ساوه، تفرش، اراک و خمین اجرا شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 28 دستگاه در شازند، 9 دستگاه در زرندیه، هفت دستگاه در ساوه، پنج دستگا در اراک، 30 دستگاه در خمین و دو دستگاه در تفرش کشف شد.

وی همچنین از اجرای طرح پاکسازی واحدهای صنفی متخلف در استان مرکزی خبر داد و افزود: در پی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح استان مرکزی طرح پاکسازی صنوف نیز همزمان توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی اجرا می گردد.



وی گفت: ماموران نظارت بر اماکن عمومی شهرستان ساوه در پی بازدید و کنترل و نظارت بر اصناف این شهر ضمن شناسایی واحدهای صنفی متخلف بصورت محسوس وغیر محسوس بازدید کردند.

حسنوند عنوان کرد: در این راستا هشت واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت شئونات اسلامی پلمپ که طی این بازرسی تعداد 7 قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره و مقدار تقریبی یک کیلو و 500 گرم انواع قرصهای ترک اعتیاد و غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر شهرهای اراک، خمین و ساوه حدود 9 کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

حسوند یادآور شد: در این رابطه 14 نفر تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای مبارزه با مواد مخدر، به مدت یک ماه به طور همزمان در این شهرها اجرا شده است اضافه کرد: اعتیاد یک معضل جهانی است که این بلای خانمانسوز نقش موثری در افزایش سایر آسیبهای اجتماعی دارد.

حسنوند با هشدار به خانواده ها در مراقبت از فرزندان خود و آگاهی از خطرات ناشی از اعتیاد افزود: خانواده ها و جامعه باید با افراد معتاد به عنوان یک فرد بیمار برخورد داشته باشند و به این افراد در ترک اعتیاد کمک کنند.