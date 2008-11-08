تکرار پایه در اول دبیرستان بزرگترین چالش آموزش و پرورش آمل است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، اکبر لطفی صبح شنبه در کارگاه دو روزه آموزشی مدیران مقطع راهنمایی شهرستان آمل در دبیرستان شبانه روزی چلاو آمل گفت: هم اکنون حدود 22 درصد از دانش آموزان آملی در مقطع اول متوسطه تکرار پایه دارند.

وی با بیان اینکه با حذف امتحانات نهایی در پایه سوم راهنمایی حدود دو درصد از تکرار پایه در اول متوسطه کاهش یافته است از مدیران مقطع راهنمایی آمل خواست دانش آموزانی را که از پایه راهنمایی فارغ التحصیل و وارد دبیرستان می شوند وضعیت آنان را بررسی و در جهت رفع مشکلات دانش آموزان نقاط ضعف را تجزیه و تحلیل کنند.

مدیر آموزش و پرورش آمل با اشاره به اینکه برخی از دانش آموزان پس از پایان مقطع راهنمایی در ورود به مقطع متوسطه دچار یک سردرگمی می شوند تصریح کرد: مدیران مدارس باید در یک ماه مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان جدید پایه اول متوسطه را با محیط و حال و هوای دبیرستان آشنا کنند.

لطفی با انتقاد از اینکه متاسفانه در بحث آموزش و مدرسه زندگی که شعار آن فقط به جای مانده است گفت: متاسفانه با این مشکلات برخی از دانش آموزان با کراهت وارد مدرسه می شوند و با اشتیاق فرار می کنند که ارتباط مستقیمی با بحث آموزشی دارد.

وی با بیان اینکه پارسال حدود ده میلیارد ریال مردم در بحث کمک به مدارس این شهرستان مشارکت داشتند گفت: متاسفانه هنوز ما نتوانستیم به احساسات مردم پاسخ دهیم.

وی خاطر نشان کرد: مشکلات تربیتی و اخلاقی که بر سر راه دانش آموزان وجود دارد مدیران نباید از آن غافل شوند و تا ارائه برنامه ها و راهکارهای آموزشی فرصت سوزی ها را در مدارس کاهش دهند.