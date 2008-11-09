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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

110 میلیارد ریال به راههای گلستان تخصیص یافت

110 میلیارد ریال به راههای گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از تخصیص 110 میلیارد ریال برای طرح های راه و ترابری استان خبرداد.

یحیی محمود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اعتبارات در قالب سفر هیئت دولت به این استان مصوب و تخصیص داده شد.

وی اظهار داشت: از این مقدار 60 میلیارد ریال از محل تیصره 13 برای بهسازی محور آزادشهر- شاهرود تخصیص یافت.

وی خاطرنشان کرد: همیچنین برای آسفالت روستاهای بالای 100 خانوار استان نیز 50 میلیارد ریال مصوب و تخصیص داده شد.

به گفته محمودزاده، علاوه بر این طرحها، 20 میلیارد ریال برای مطالعه و ساخت فضاهای اداری دستگاههای اجرایی استان تامین شده است.

استاندار گلستان بیان داشت: اختصاص پنج میلیارد ریال برای بهسازی بافت های فرسوده استان از دیگر مواردی است که طی سفر هیئت دولت به آن توجه شده است.

وی خواستار تلاش بیشتر دستگاههای اجرایی برای جذب این اعتبارات تخصیصی شد.

هیئت دولت درجریان دو سفر به استان گلستان حدود 277 مصوبه داشت که 92 درصد مصوبات دوره اول و 40 درصد مصوبات دوره دوم در استان اجرایی شده است.

کد مطلب 778920

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