به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید قاسم ناظمی صبح امروز در نشست استقبال از ماه خون و قیام (محرم) افزود: در شرایظ حاضر برنامه‌ریزی کلان و مناسب متولیان فرهنگی برای مقابله با جریان‌های انحرافی در هیئت‌های حسینی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به برنامه ریزی معاونت اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری کلانشهر تبریز برای پربارتر کردن مراسم مذهبی محرم اظهار داشت : تلاش در راستای احیای دوباره مراسم سوگواری شعر محرم و جداسازی آن از شب شعر محرم، بسط و گسترش وبلاگ‌نویسی محرم، ‌مخاطب‌شناسی و تعیین برنامه‌ها برای مخاطبان گوناگون، محتوا بخشی هیئت‌ها، تجلیل از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، ‌ایجاد ستاد دائمی دهه محرم در معاونت اجتماعی و فعالیت برنامه‌ریزی‌های کلان از جمله پیشنهاد‌های سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تبریز است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز نیز در این نشست گفت : شهرداری تبریز برای چاپ و نشر کتاب‌های شعر و مداحی و توزیع گسترده آن میان مداحان هیئت‌‌های حسینی برای زدودن خرافات و انحرافات موجود در مراسم سوگواری‌های وی‍‍ژه محرم آمادگی دارد .

جواد شریف نژاد تصریح کرد: در تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی چون کتاب و لوح فشرده و اجرای مسابقات فرهنگی باید طوری عمل شود که رغبت و تمایل به استفاده از آن در میان مردم بیشتر شود.

وی افزود: صیانت از روش‌های اصیل و سنتی عزاداری، بررسی راهکارهای تقویت و توسعه آن متناسب با روح حماسی عاشورا و ذوق و سلیقه گرایش‌های نسل امروز امری ضروری است .