حملات آمریکا به پاکستان به مبارزه با تروریسم آسیب می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خانم "شری رحمان" وزیر اطلاع رسانی پاکستان در واکنش به حمله موشکی پاکستان که منجر به کشته شدن 13 پاکستانی شد، گفت:"آمریکا از اینکه بازتایهای عمیات خود را بررسی کند اکراه دارد".

وی همچنین اضافه کرد که "این اقدامات آمریکا به اهداف کلی و تلاش برای مبارزه با تروریسم آسیب می زند".

روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی روستای "کام سام" را در منطقه وزیرستان شمالی بمباران کردند که طی این اقدام 13 پاکستانی کشته شدند.

شری رحمان که اواخر روز گذشته صحبت می کرد همچنین اشاره کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از آمریکا خواسته است تا حملات خود را به خاک پاکستان متوقف کند.

وی همچنین از تماس تلفنی زرداری با باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در شب گذشته خبر داد، اما به این نکته که آیا در گفتگو به حملات روز گذشته اشاره ای شده است یا خیر اشاره نکرد.