تکنوازی سنتور سیاوش کامکار در سالن رودکی

سیاوش کامکار نوازنده سنتور با اعلام این خبر در توضیح کم وکیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : بخش نخست این کنسرت به تکنوازی سنتور وبخش دوم به کوارتت زهی و سنتور اختصاص دارد.

وی در ادامه با اشاره به قطعات این کنسرت گفت : اجرای قطعات این کنسرت دردستگاه خاصی نیست بلکه مدلاسیونی از گام های مختلف از ساخته های خودم است و قرار است قطعات "باغی در صدا" ،"بارانه" از ساخته های (پشنگ کامکار) و "ساده رنگ" با کوارتت زهی و سنتور و همچنین دو قطعه دیگر با تم های کردی و شیرازی تنها با کوارتت زهی اجرا شود.

پدرام و پانیز فریوسفی نوازنده ویلون ، میثم مروستی "ویولا" و آیدین احمدی نژاد "ویلنسل" از جمله نوزانده هایی هستند که با سیاوش کامکار همکاری دارند.