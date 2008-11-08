ونگر شایعات جدایی از تیم فوتبال آرسنال را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، آرسن ونگر پس از شکست 2 بر یک هفته گذشته مقابل استوک سیتی بشدت از تاکتیک تیم حریف انتقاد کرد و بازیکنان این تیم را متهم کرد که از روی عمد قصد آسیب رساندن به آرسنالی ها را داشته اند.

در پی این اظهارات، این شایعات شنیده شد که ونگر قصد جدایی از آرسنال را دارد. وی به " اسپورتس نت ورک" گفت: هرگز، من عاشق اینجا هستم. قصد ندارم تعهد خودم به آرسنال را زیر سوال ببرم و شما هم می توانید نتایج وضعیت امروز آرسنال را در سال های آتی ببینید.

ونگر افزود: قصد ندارم جای خودم را با هیچ مربی دیگری عوض کنم چرا که واقعا به کیفیت تیمم اعتقاد دارم. من اعتقاد ندارم که موفقیت با تجربه ارتباط دارد. اعتقاد دارم موفقیت با خواست، استعداد و هوشیاری ارتباط مستقیم دارد. شما می توانید در 18 یا 20 سالگی آدم باهوشی باشید اما در سن 30 سالگی یک نادان باشید.