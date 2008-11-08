نمایندگان بیمه ای به درج کد و نام نماینده در تابلوها ملزم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، شورای عالی بیمه با تصویب این موضوع در قالب آئین نامه تنظیم امور نمایندگی ، اعلام کرده که نام شرکت بیمه باید با حروف درشت تر از نام و کد نماینده درج شود .

بر اساس این گزارش نمایندگان شرکتهای بیمه ای مکلف شده اند اطلاعات لازم درباره بیمه نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات ، تعهدات بیمه گر و وظایف بیمه گر را با رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به متقاضیان بیمه اعلام نمایند.

همچنین این نمایندگان برای تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بیمه شدگان ، سایر اشخاص ذی نفع و شرکت بیمه تضمین لازم را نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تودیع می نمایند . بدیهی است که نوع، مدت و میزان تضمین مذکور در این ماده متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی و شکل حقوقی ثبت آن به تشخیص شرکت بیمه طرف قرارداد تعیین خواهد شد.

نمایندگان شرکتهای بیمه ای باید از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه ، دلالان ( کارگزاران ) رسمی بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آنها پرهیز نمایند.

نحوه حق بیمه دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی نیز به این صورت خواهد بود که این مبلغ حداکثر تا پایان وقت اداری روز دریافت به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز خواهد شد و در موارد استثنایی به صندوق شرکت تحویل داده می شود . کد و نام دلال ( کارگزاران ) رسمی بیمه در بیمه نامه هایی که بنا بر پیشنهادات صادر می شود درج خواهد شد.

آئین نامه تنظیم امور نمایندگی ، همچنین نمایندگان را موظف کرده است که امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده برای برقراری ارتباط الکترونیکی با شرکت بیمه مربوط و بیمه مرکزی ایران را نیز تهیه نمایند.