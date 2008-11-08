قوانین گمرکی کشور برای گردشگران خارجی بی نقص است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود عاطفی شامگاه دیشب در نشست خبری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان افزود: بر اساس این قانون هر گردشگر خارجی می تواند کلیه وسایل خود را وارد کشور کند و اشیاء و لوازم مسافر در قالب هر نوع گردشگری از حقوق عوارض گمرکی معاف است.

وی ادامه داد: خروج کالا نیز توسط گردشگران به شرط ایرانی بودن کالا هیچ منع و مشکلی ندارد.

وی با بیان اینکه تورهای مسافرتی نیز در این زمینه تابع مقررات بوده و به لحاظ گمرکی مشکلی در کشور ما ندارند، گفت: عمده مشکلات ما با گردشگرانی است که از اتباع داخلی هستند و قصد وارد کردن کالا از خارج از کشور را دارند.

عاطفی با تاکید بر اینکه ورود کالا توسط هموطنان به نفع اقتصاد کشور نیست و تنظیم بازار داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد، تصریح کرد: توریست هایی که با اهداف تجاری وارد کشور می شوند به لحاظ قانونی گردشگر تلقی نمی شوند و بر اساس تجارت چمدانی، اتباع کشورهای بیگانه می توانند هزار دلار و ایرانیان تا 500 دلار کالا از کشور خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازارچه های مرزی خراسان رضوی نیز در سال 87 نسبت به شش ماه اول سال گذشته 31 درصد رشد داشته است.

عاطفی با اشاره به اینکه هر ساله شاهد 50 درصد رشد در ورود و خروج گردشگر از طریق گمرکات کشور هستیم، گفت: در مقایسه با کشورهای دیگر ظرفیت و پتانسیل زیادی در جذب گردشگر داریم که هنوز بلا استفاده مانده است.