بهره برداری از زیباترین پل خاورمیانه در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصرآزادانی گفت: بخش عمده ای از شمعها و فونداسیون کوله ها در پل جوادیه نصب شده و در حال حاضرعرشه این پل نیز در حال ساخت است.

وی افزود: ساخت این پل تا کنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از لحاظ زیبایی به دلیل شکل هندسی خاص منحصر به فرد است.

نصرآزادانی با اشاره به بین المللی بودن ایستگاه راه آهن و قرار گرفتن پل جوادیه در مسیر آن اظهارداشت: با توجه به اهمیت ایستگاه راه آهن طراحی این پل به گونه ای انجام شده است که بتواند به عنوان نماد و سمبل شهری و ریلی مطرح شود.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پل جوادیه به عنوان زیباترین پل خاورمیانه تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.