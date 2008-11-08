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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

تا پایان امسال صورت می گیرد؛

بهره برداری از زیباترین پل خاورمیانه در جنوب تهران

بهره برداری از زیباترین پل خاورمیانه در جنوب تهران

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از بهره برداری پل جوادیه به عنوان زیباترین پل خاورمیانه تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصرآزادانی گفت: بخش عمده ای از شمعها و فونداسیون کوله ها در پل جوادیه نصب شده و در حال حاضرعرشه این پل نیز در حال ساخت است.

وی افزود: ساخت این پل تا کنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از لحاظ زیبایی به دلیل شکل هندسی خاص منحصر به فرد است.

نصرآزادانی با اشاره به بین المللی بودن ایستگاه راه آهن و قرار گرفتن پل جوادیه در مسیر آن اظهارداشت: با توجه به اهمیت ایستگاه راه آهن طراحی این پل به گونه ای انجام شده است که بتواند به عنوان نماد و سمبل شهری و ریلی مطرح شود.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پل جوادیه به عنوان زیباترین پل خاورمیانه تا پایان سال جاری افتتاح  خواهد شد.

کد مطلب 778979

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