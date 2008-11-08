شورای اسلامی استان با دانشگاه مازندران تفاهمنامه منعقد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسن پور صبح شنبه در نشست مشترک هیئت رییسه شورای اسلامی مازندران با رئیس دانشگاه مازندران در ساری اظهار داشت: به منظور بهره مندی از دانش و نگاه علمی به موضوعات معماری، ساخت و ساز، مبلمان شهری و دیگر موضوعات مرتبط به شهرها با دانشگاه مازندران تفاهمنامه منعقد شد.

وی توسعه یافتگی مازندران را نسبت به استانهای دیگر پایین دانست و گفت: شهر اصفهان در سال 700 میلیارد تومان برای توسعه شهری از اعتبارات برخوردار می شود در صورتی که کل شهرهای مازندران سالانه 120 میلیارد تومان اعتبار عمرانی دارند.

محسن پور، فلسفه شوراهای اسلامی را با توجه به مشکلات، مطالبات و نیازهای روزمره شهروندان در شهر و روستا در چارچوب تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بیان کرد.

رئیس شورای اسلامی مازنردان افزود: وظیفه نمایندگان مجلس پرداختن به موضوعات کلان ملی و نیاز جامعه به قوانین است.

ساره نیکجو، سخنگوی شورای اسلامی استان نیز در سخنانی به اهمیت رابطه دانشگاه و شورا اشاره کرد و یادآور شد: با گذشت سه دوره از فعالیت شورا، شوراهای استان را باید به سمت کاربردی و علمی شدن سوق داد و نگاه سنتی اکنون در فعالیت شورایی مفهومی ندارد.

رئیس دانشگاه مازندران نیز از پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه استقبال کرد و به اقدامات انجام شده از سوی دانشگاه مازندران اشاره کرد.

قاسم علیزاده افروزی افزود: دانشگاه مازندران به لحاظ رتبه علمی مقام قابل توجهی را کسب نموده و ادامه روند افق روشنی را امید می دهد.

وی گفت: در آینده نزدیک مازندران به لحاظ علمی با دانشگاههای صنعتی شریف و تهران رقابت خواهد کرد.

علیزاده افروزی به تفویض اختیارات از سوی وزارت علوم به دانشگاه مازندران اشاره کرد و گفت: برخی از اموراتی که در گذشته به لحاظ سیکل اداری می بایست در تهران اقدام می شد امروز در سطح مازندران انجام می گیرد.

وی گفت: در آینده دانشگاههای دیگری در مازندران راه اندازی خواهد شد که این نشان از پتانسیل بالای است که به لحاظ علمی در این استان وجود دارد.

رئیس دانشگاه مازندران در ادامه به برنامه های تدوین شده علمی و دانشگاهی در کشور اشاره کرد و گفت: تا سال 1404، ایران مرجعیت علمی کشورهای آسیایی را به خود اختصاص خواهد داد.