حکم توقیف "شهروند امروز" ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد هفتهنامه شهروند امروز به دلیل چاپ مطالب مغایر با زمینه انتشار و بیتوجهی به تذکرات قبلی توقیف شد.
هیئت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: این هیئت در جلسه مورخ 15/8/87 پرونده هفتهنامه "شهروند امروز" را مورد بررسی قرارداد و به استناد بند «ب» ماده 7 قانون مطبوعات و تبصره ماده 12 این قانون به علت انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطالب آن مغایر با زمینه انتشار مندرج در پروانه صادره "می باشد" و بیتوجهی دستاندرکاران این نشریه به تذکرات قبلی به اتفاق آراء رأی به توقیف آن داد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: زمینه انتشار هفتهنامه شهروند امروز براساس مجوز صادره "اقتصادی، فرهنگی، ورزشی" است، در حالی که اکثر مطالب این نشریه هیچ همخوانی با زمینه انتشار آن نداشته است.
هیئت نظارت بر مطبوعات در پایان خاطرنشان کرده است ضمن احترام به آزادی رسانه و مطبوعات و تأکید بر ضرورت تعاطی افکار و اندیشه ها انتظار میرود دستاندرکاران نشریات که سازندگان فرهنگ عمومی جامعه به شمار میروند بیش از دیگران خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات بدانند.
حکم هیئت نظارت بر مطبوعات امروز شنبه 18/8/1387 به این نشریه ابلاغ شده است.
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