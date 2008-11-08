حکم توقیف "شهروند امروز" ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعیه‏ای اعلام کرد هفته‏نامه شهروند امروز به دلیل چاپ مطالب مغایر با زمینه انتشار و بی‏توجهی به تذکرات قبلی توقیف شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: این هیئت در جلسه مورخ 15/8/87 پرونده هفته‏نامه "شهروند امروز" را مورد بررسی قرارداد و به استناد بند «ب» ماده 7 قانون مطبوعات و تبصره ماده 12 این قانون به علت انتشار نشریه به گونه‏ای که اکثر مطالب آن مغایر با زمینه انتشار مندرج در پروانه صادره "می باشد" و بی‏توجهی دست‏اندرکاران این نشریه به تذکرات قبلی به اتفاق آراء رأی به توقیف آن داد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: زمینه انتشار هفته‏نامه شهروند امروز براساس مجوز صادره "اقتصادی، فرهنگی، ورزشی" است، در حالی که اکثر مطالب این نشریه هیچ همخوانی با زمینه انتشار آن نداشته است.

هیئت نظارت بر مطبوعات در پایان خاطرنشان کرده است ضمن احترام به آزادی رسانه و مطبوعات و تأکید بر ضرورت تعاطی افکار و اندیشه ها انتظار می‏رود دست‏اندرکاران نشریات که سازندگان فرهنگ عمومی جامعه به شمار می‏روند بیش از دیگران خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات بدانند.

حکم هیئت نظارت بر مطبوعات امروز شنبه 18/8/1387 به این نشریه ابلاغ شده است.