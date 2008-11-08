درآمدهای عمومی همدان نیازمند افزایش 10 درصدی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی پیش از ظهر امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان افزود: با توجه به پیش بینی درآمدهای استان همدان در سال آینده، مسئولان و دستگاه ها باید تلاش کنند تا 10 درصد افزایش درآمد را محقق کنیم.

مرادی گفت: در 6 ماهه نخست امسال از مجموع درآمدهای استان همدان 490 میلیارد ریال وصول شده است.

وی با بیان اینکه سال 85 620 میلیارد ریال کل درآمد وصولی استان همدان بوده است و در سال 86 به 830 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزود: سال 86 نسبت به سال 85 با افزایش 33 درصدی درآمد های وصولی روبرو بوده ایم.

استاندار همدان پیش بینی درآمدهای وصولی استان همدان را در سال 87 را معادل 970 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تلاش دستگاه های استان همدان این است که این رقم به یک هزار میلیارد ریال برسد.

مرادی افزود: استان همدان ظرفیت این افزایش را دارد و پیش بینی درآمد باید طوری باشد که برای سال آینده مازاد درآمد هم داشته باشیم .

این مقام مسئول گفت: برای سال 88 نمی خواهیم استان را تحت فشار قرار دهیم و باید طوری برنامه ریزی کنیم که درآمد پیش بینی شده برای استان با برنامه ریزیهای کشوری مغایرت نداشته باشد.