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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۵۵

پنج کانون بسیج هنرمندان در استان کردستان راه اندازی می شوند

سنندج - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج هنرمندان استان کردستان از تاسیس و راه اندازی 5 کانون بسیج هنرمندان در ایام هفته بسیج در استان خبر داد.

عبدالله احمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در ایام هفته بسیج پنج کانون فرهنگی هنری بسیج هنرمندان در 5 شهرستان استان کردستان تاسیس و راه اندازی خواهند شد.

وی ادامه داد: سازمان بسیج هنرمندان در کشور در راستای جذب و ساماندهی هنرمندان و حمایت از تولید آثار برتر و با ارزش تاسیس شده که در راستای گسترش فعالیت های این سازمان در تمامی استان های کشور اقدام به تاسیس و راه اندازی کانون های خواهد کرد.

مسئول بسیج هرمندان استان کردستان خاطرنشان کرد: بر این اساس در ایام هفته بسیج در شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد، دیواندره و کامیاران کانون های فرهنگی بسیج هنرمندان تاسیس و راه اندازی می شوند.

احمدیاری افزود: این کانون ها پس از تاسیس در راستای شناسایی و جذب افراد هنرمند در زمینه های گوناگون اقدام و در ادامه نیز از تولید آثار فاخز و ارزشمند افراد عضو اقدام خواهند کرد.

وی عنوان کرد: با تاسیس این 5 کانون در ایام هفته بسیج تعدا کل کانون های فرهنگی بسیج هنرمندان در استان به عدد 8 خواهد رسید که امیدواریم در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در کردستان مثمر ثمر باشد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کردستان در پایان گفت: در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان عضو بسیج برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری نسبت به ایجاد این بانک اطلاعاتی اقدام نمائیم.

کد مطلب 778993

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