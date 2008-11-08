پنج کانون بسیج هنرمندان در استان کردستان راه اندازی می شوند

عبدالله احمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در ایام هفته بسیج پنج کانون فرهنگی هنری بسیج هنرمندان در 5 شهرستان استان کردستان تاسیس و راه اندازی خواهند شد.

وی ادامه داد: سازمان بسیج هنرمندان در کشور در راستای جذب و ساماندهی هنرمندان و حمایت از تولید آثار برتر و با ارزش تاسیس شده که در راستای گسترش فعالیت های این سازمان در تمامی استان های کشور اقدام به تاسیس و راه اندازی کانون های خواهد کرد.

مسئول بسیج هرمندان استان کردستان خاطرنشان کرد: بر این اساس در ایام هفته بسیج در شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد، دیواندره و کامیاران کانون های فرهنگی بسیج هنرمندان تاسیس و راه اندازی می شوند.

احمدیاری افزود: این کانون ها پس از تاسیس در راستای شناسایی و جذب افراد هنرمند در زمینه های گوناگون اقدام و در ادامه نیز از تولید آثار فاخز و ارزشمند افراد عضو اقدام خواهند کرد.

وی عنوان کرد: با تاسیس این 5 کانون در ایام هفته بسیج تعدا کل کانون های فرهنگی بسیج هنرمندان در استان به عدد 8 خواهد رسید که امیدواریم در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در کردستان مثمر ثمر باشد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کردستان در پایان گفت: در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان عضو بسیج برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری نسبت به ایجاد این بانک اطلاعاتی اقدام نمائیم.