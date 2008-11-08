اوباما علامتهای درستی به منطقه بدهد / منتظر تغییرات استراتژیک هستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی که پیش ازظهر امروز درهمایش پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما سخن می گفت، با تاکید بر اینکه در استراتژی آمریکا یک بهم ریختگی و سرگشتگی وجود دارد، تصریح کرد: این بهم ریختگی باعث شده که ظرفیتی برای صداهایی که قبلا شنیده نمی شد فراهم شود.

نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد: همین سرگشتگی استراتژیک باعث شد که اوباما تئوری تغییر را مطرح کند و بر همین اساس یک همگرایی به سمت او ایجاد شد.

وی اضافه کرد: البته من نمی خواهم نسبت به انتخاب اوباما نگاه مثبتی داشته باشم، چون به این سادگی رفتار آمریکا تغییر نمی کند اما این شرایط در داخل آمریکا هم تغییراتی ایجاد کرده و این تغییرات در همین انتخاب نشان داده شد.

لاریجانی تاکید کرد: اوباما باید بداند تغییری که از آن سخن گفته تغییر رنگ و یک تغییر روبنایی و تاکتیکی نیست بلکه انتظار این است که این تغییرات استراتژیک باشد نه اینکه دوباره حرف های تکراری درباره مسئله هسته ای ایران بیان شود و این به معنی گام برداشتن در جاده غلط گذشته است.

رئیس مجلس اضافه کرد: شرایط ناگوار آمریکایی ها فرصتی ایجاد کرد که جمهوری اسلامی ایران بتواند یک هوشیاری در منطقه ایجاد کند و خود آمریکایی ها تنها در صورتی می توانند توفیق داشته باشند که عزم ملی برای تغییر شرایط داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش موثر خود در شرایط منطقه ای بیان داشت: امروز اعتبار ایران مثل گذشته نیست و علاوه بر این امروز دیگران به اعتبار ایران اعتراف کرده اند.

لاریجانی با اشاره به حمله آمریکا در سال 2001 به افغانستان نیز یادآور شد: آمریکایی ها به بهانه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کردند و در آن زمان 4 هدف را برای خود دنبال کردند که یکی دستگیری بن لادن دوم دستگیری ملاعمر، سوم مبارزه با تروریسم و آخرین مورد مبارزه با مواد مخدر بود و اکنون که 7 سال از آن زمان گذشته می توان ارزیابی کرد که آنها چقدر در دنبال کردن اهدافشان موفق شده اند. آیا ملاعمر و بن لادن را گرفته اند و آیا با تروریسم مبارزه می شود؟ و در مواد مخدر هم که افتضاح بزرگی به بار آمده چرا که در سال 2001 تنها 200 تن مواد مخدر در افغانستان تولید می شد و امسال این رقم به 9 هزار تن افزایش یافته است و جالب اینکه این مواد اکثرا در مناطقی تولید می شود که تحت تیول انگلیس است.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: به دلیل مواد مخدر برای ما هم دردسر ایجاد کرده اند چرا که ما 600 میلیون دلار در سال برای انسداد مرزها و مبارزه با مواد مخدرهزینه می کنیم و این درحالی است که سازمان ملل تنها 10 میلیون دلار به این امر اختصاص داده که از این میزان 2 میلیون دلار به ایران تعلق گرفته که از این مقدار هم تا این لحظه تنها 300 هزار دلار به ما پرداخت شده است و علاوه بر این مواد مخدر تولید شده درافغانستان از فرودگاه هایی ترانزیت می شود که اداره آن دردست نیروهای ناتو است و این سیمایی از مبارزه با مواد مخدر توسط آنان است.

وی با اشاره به حمله ایالات متحده به کشور عراق که به بهانه ایجاد برج دموکراسی در این کشور ایجاد شد، خاطر نشان کرد: بیش از 800 هزار عراقی کشته و زخمی شدند و تصور واهی آمریکا از محیط و تیر در تاریکی رها کردن باعث شده در عراق در یک گرداب بیفتند و حالا برای اینکه بعد از این همه سال دستاوردی برای خود داشته باشند به دنبال توافقنامه امنیتی هستند تا پایگاه های خود را در این کشور مستقر کنند.

لاریجانی با بیان اینکه اگر امروز یکجانبه گرایی آمریکا در دنیا شکست خورده به خاطر قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است، تاکید کرد: آمریکایی ها امروز متوجه شده اند که دنیا به همگرایی نیاز دارد و عقول سیاسی دنیا باید دور هم جمع شوند تا تدبیر درستی داشته باشند و مدیریت جهانی با قدرت نظامی دیگر امکانپذیر نیست.

نماینده قم در خانه ملت با اشاره به دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری های نوین این روند را گامی ارزشمند و ناشی از همت و غیرت ایرانیان دانست و تصریح کرد: غربی ها قصد داشتند فن آوری های نوین را دسته بندی و تقسیم بندی کنند به نحوی که تنها کشورهای اصلی صاحب این فناوری باشند اما این پرده کنار رفت و اینکه امروز آنان مقابل ایران ایستادگی می کنند به خاطر مسئله بمب اتم و ... نیست بلکه به این دلیل است که تصور آنان این بود ایران جزء کشورهای دست دوم و دست سوم است و نباید وارد عرصه تکنولوژی های نو شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: با استراتژی رهبران جمهوری اسلامی تا حدود زیادی در دستیابی به فن آوری های نوین موفق بوده ایم و درهمان نقاط حساسی که آنان ممانعت به عمل می آوردند ما گامهای خوبی برداشته ایم واین یک آورده بزرگ برای ایران است.

لاریجانی با اشاره به تلاش آمریکا برای ساخت نیروگاه اتمی در برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس اظهار داشت: مشکل ما این نیست که شما می خواهید به برخی کشورها نیروگاه اتمی بدهید بلکه مشکل ما این بود که شما می خواستید داشتن علم هسته ای را طبقه بندی کنید واین را هم باید بگوییم که ما این راه را با محاسبه انتخاب کردیم و از همان ابتدا می دانستیم فشارهایی بر ما وجود خواهد داشت اما برای آینده ایران لازم بود این گام ها برداشته شود و ما نسبت به اینکه می خواهید به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیروگاه اتمی بدهید حساسیتی نداریم و حتی خوشحال می شویم اما بدانید که نمی توانید مانع جمهوری اسلامی ایران شوید.