فرهنگ عمومی از کمترین تسهیلات محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیاکبر فامیل کریمی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان همدان با تأکید بر نگاههای تخصصی و ارائه راهبردهای کلان در زمینه فرهنگ، اظهار داشت: حضور روحانیت در این عرصه چارهساز خواهد بود و باید از دیدگاههای افراد در جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه استفاده کرد.
فامیلکریمی گفت: همدان از ظرفیت فرهنگی مناسب بهرهمند است و حضور تشکلها در این خطه از استان نشان دهنده فرهنگ غنی مردم است.
وی تقویت ظرفیتهای موجود و کاربردی کردن راهکارهای مناسب را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: متأسفانه کمترین برخورداری از تسهیلات در بخش فرهنگ عمومی صورت میگیرد.
فرماندار همدان یادآور شد: باید به مقوله فرهنگ، ورزش و تاریخ همدان توجه جدی داشت و در اجرای برنامههای فرهنگی از دیدگاهها و نظرات کارشناسان بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه آسیبهای جدی جامعه بیشتر در بخش باورهایی است که در حال شکلگیری است، عنوان کرد: باید در این راستا برای حذف سنتهای غلط و تشویق مردم به حفظ و تقویت ارزشهای دینی و مذهبی منطقه برنامهریزی مناسبی داشت.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه برای ترویج فرهنگ عمومی در جامعه باید سلسله فرهنگهای مناسب و حیاتبخش حمایت شوند، گفت: شناسایی فرهنگهای درست و غنی جامعه باید در اولویت قرار گیرد.
آیت الله غیاثالدین طهمحمدی خاطرنشان کرد: جوامع رستگار توسط فرهنگهای آن جامعه تشخیص داده میشوند.
وی تصریح کرد: چنانچه فرهنگهای زیانبار از جامعه بر کنده شوند و فرهنگ درست و صحیح در آن جامعه به اجرا در آید، آن جامعه به سمت رفاه و آسایش حرکت خواهد کرد.
آیتالله محمدی تمامی افراد جامعه را در برابر فرهنگ عمومی مسئول دانست و گفت: در اجرای فرهنگهای اصیل در جامعه و زدودن فرهنگهای غلط نیاز به مدیریتی است که با دستگاههای اجرایی و تشکلها از جمله ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر ارتباطی هماهنگ داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان نگهداری و حمایت از سنتهای اسلامی را ارزشمند خواند و یادآور شد: بعضی از فرهنگهای جامعه از جمله فرهنگهای عاشورایی، انفاق و دستگیری از قشر محروم در ماه مبارک رمضان از جمله فرهنگهای الهی است که باید تقویت شود.
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