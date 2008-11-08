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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

"شب" روی پرده سینما آفریقا می‌رود

"شب" روی پرده سینما آفریقا می‌رود

فیلم سینمایی "شب" به کارگردانی رسول صدرعاملی در گروه سینمایی آفریقا به نمایش عمومی درمی‌آید.

محمدرضا صابری مدیر سینما آفریقا درباره اکران آینده این سینما به خبرنگار مهر گفت: بعد از "دعوت" ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلم‌های سینمایی "دلداده" ساخته قدرت‌الله صلح میرزایی و پس از آن "شب" صدرعاملی در این سینما روی پرده می‌روند.

انتظامی و حیایی در نمایی از "شب"

"شب" داستان پیرمردی خلافکار است که مامور نیروی انتظامی وظیفه دارد او را به بازداشتگاه برساند. اما به دلیل مشکلاتی مجبور می‌شود شب را در مهمانخانه‌ای در مشهد بگذراند. فیلمنامه را کامبوزیا پرتوی بر اساس طرح اصغر فرهادی نوشته است.

عزت‌الله انتظامی، مرحوم خسرو شکیبایی، امین حیایی و... بازیگران "شب" هستند که در جشنواره فیلم فجر چند جایزه از جمله بهترین بازیگر مرد برای حیایی برد و در جشنواره مذهب امروز ایتالیا نیز درخشید.

کد مطلب 779004

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