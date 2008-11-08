محمدرضا صابری مدیر سینما آفریقا درباره اکران آینده این سینما به خبرنگار مهر گفت: بعد از "دعوت" ابراهیم حاتمیکیا، فیلمهای سینمایی "دلداده" ساخته قدرتالله صلح میرزایی و پس از آن "شب" صدرعاملی در این سینما روی پرده میروند.
انتظامی و حیایی در نمایی از "شب"
"شب" داستان پیرمردی خلافکار است که مامور نیروی انتظامی وظیفه دارد او را به بازداشتگاه برساند. اما به دلیل مشکلاتی مجبور میشود شب را در مهمانخانهای در مشهد بگذراند. فیلمنامه را کامبوزیا پرتوی بر اساس طرح اصغر فرهادی نوشته است.
عزتالله انتظامی، مرحوم خسرو شکیبایی، امین حیایی و... بازیگران "شب" هستند که در جشنواره فیلم فجر چند جایزه از جمله بهترین بازیگر مرد برای حیایی برد و در جشنواره مذهب امروز ایتالیا نیز درخشید.
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