تشکلهای غیر دولتی همدان به 60 تشکل افزایش می یابد

سعید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود : در حال حاضر 59 تشکل غیر دولتی در استان همدان ثبت شده است .

وی با بیان اینکه از این 59 تشکل ثبت شده فقط 30 تشکل فعال هستند، افزود : در 6 ماهه نخست امسال نیز 11 تشکل ثبت شده است.

رئیس سازمان ملی جوانان استان همدان تصریح کرد: در سالهای 85 و 86 ، تنها 8 تشکل در استان همدان ثبت شده بود.

کرمی با بیان اینکه سازمان ملی جوانان یک سازمان ستادی و مدیریتی است، افزود : سازمان ملی جوانان نقش هماهنگ کننده بین دستگاه هایی را دارد که عهده دار امور جوانان هستند.

رئیس سازمان ملی جوانان استان همدان تقویت هویت ملی و دینی جوانان متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی را از جمله وظایف این سازمان عنوان کرد و افزود: باید محیط رشد فکری و عملی مناسبی برای جوانان فراهم کنیم.

کرمی ازدواج، هویت دینی و ملی، اوقات فراغت و مشارکت اجتماعی و تشکل های غیر دولتی را چهار محور اصلی این سازمان عنوان کرد و با اشاره به اینکه در ایران یک سوم کل جمعیت را جوانان تشکیل می دهند، افزود : 35.4 درصد جمعیت را جوانان تشکیل می دهند و در استان همدان این رقم 35.7 درصد کل جمعیت استان همدان است.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین رده سنی در بین جوانان استان همدان را افراد 15تا 19 ساله تشکیل می دهند و رده سنی 20 تا 24 سال و 25 تا 29 سال در رده بعدی قرار دارند.

کرمی شعار اصلی این سازمان برای ازدواج را ازدواج به هنگام، آسان و پایدار خواند و افزود : برای رسیدن به این هدف همه دستگاه ها باید تلاش کنند.

این مقام مسئول میانگین ازدواج در استان همدان را در سال 84 معادل 6 درصد عنوان کرد و افزود : در سال 84 این آمار در سطح کشور هشت درصد بوده است.

کرمی خاطر نشان کرد: در سال 85 در کشور و استان همدان رشد ازدواج منفی بوده است و به ترتیب منفی یک و منفی دو بوده است.

کرمی نسبت طلاق به ازدواج را در سال 84 در قسمت روستایی پنج درصد و در قسمت شهری 12 درصد در استان همدان اعلام کرد.

رئیس سازمان ملی جوانان استان همدان با بیان اینکه در سال 85 نسبت طلاق به ازدواج در همدان 11 درصد بوده و در سال 86 در بخش شهری 12 و نیم درصد و در بخش روستایی هفت درصد است، افزود : در این زمینه همدان رتبه 12 کشور را داراست.