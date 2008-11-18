حضور خارجی های بی تاثیر در هندبال ایران / از چاله به چاه افتادن

به گزارش خبرنگار مهر ، ابتدای دهه 70 " سرگئی لیکوننکن" از آذربایجان به عنوان نخستین هندبالیست خارجی در لیگ ایران استخدام و چند سالی دو تیم کارتن سازی مشهد و پیکان سبزوار را همراهی کرد و هم اکنون نیز به عنوان مربی هدایت تیم ابومسلم سبزوار را برعهده دارد.

هرچند یک دهه از استخدام ورزشکاران خارجی هندبال در ایران گذشته و این امر در تیم های داخلی مرسوم شده است اما در بین نام این هندبالیست های خارجی تنها شاهد حضور یک ورزشکار ممتاز اروپایی و موثر در یک تیم تهرانی هستیم.

در شرایط فعلی پنج بازیکن خارجی در تیم های لیگ برتری هندبال مردان کشور حضور دارند. مس کرمان چند سالی از حضور یک بازیکن اهل آذربایجان سود می برد وامسال نیز برای تقویت پست بغل چپ خود از یک هندبالیست اهل سوریه استفاده می کند. فولاد مبارکه سپاهان که امسال دو بازیکن خود را به کشورهای عربی ترانسفر کرده، بهترین هندبالیست تیم ملی سوریه را به خدمت گرفته است.

آلومینیم اراک نیز دو بازیکن خارجی دارد که تا این زمان تنها از حضور دروازه بان اوکراینی خود استفاده خوبی کرده است. ITC بازیکن اهل یونان هنوز صادرنشده و پیگیری مسئولین این تیم هنوز نتیجه نداده است. این بازیکن تنها در تمرینات این تیم حضور دارد و با وجود دریافت حقوق، اجازه همراهی تیمش را در مسابقات ندارد.

علیرضا حیات پور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل به خدمت گرفتن چنین بازیکنانی می گوید: "به نظر می رسد برخی از تیم ها بازیکنان خارجی را بدون دقت و بررسی کافی استخدام می کنند، طوریکه امسال نیز شاهد فسخ قرارداد چند بازیکن خارجی به دلیل اظهار نارضایتی باشگاه ها از عملکرد آنها بودیم."

تیم پارس جنوبی نایب قهرمان لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در ابتدای فصل یک بازیکن جوان سوئدی را به استخدام درآورد اما در نهایت با بکارگیری این ورزشکار در یک بازی این قرارداد با نظر طرفین فسخ شد تا شاهد پایان همکاری پنجمین هندبالیست خارجی این تیم در یک سال گذشته باشیم.

برخی از این بازیکنان خارجی در یک فصل، قراردادی بین 30 تا 50 هزار دلار دارند و هزینه هایی چون مالیات، اسکان، تغذیه، بیمه ، ایاب و ذهاب و غیره را نیز باید به این مبالغ اضافه کرد که این هزینه معادل استخدام دو هندبالیست ممتاز ایرانی است.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال ایران با بیان اینکه سطح فنی این بازیکنان خارجی به درجه دو و سه می رسد، می گوید: "سطح فنی بسیاری از این ورزشکاران خارجی هم سطح بازیکنان داخلی کشورمان است و تنها حق الزحمه خوبی می گیرند. "

علیرضا حبیبی مربی تیم نوین سپاهان استخدام بازیکن خارجی را برای پست های دارای ضعف این تیم مفید دانست و گفت: " بیشتر ورزشکاران خارجی استخدام شده در لیگ های ایرانی در پست های دروازه بان، بغل چپ و راست و خط زن بازی می کنند. تعداد ورزشکاران حرفه ای ما در این پست ها کم است و به همین دلیل تیم های باشگاهی به سراغ خارجی ها می روند. قطعا اگر می خواهیم این معضل در آینده حل شود باید سرمایه گذاری بیشتری روی جوانان و بازیکنان خوب انجام دهیم."

"در کنار تمامی این مسائل اکثر باشگاه ها مشکل اصلی استخدام بازیکنان درجه دوم خارجی را همزمانی لیگ برتر ایران با لیگ های خارجی می دانند."

غلامعلی اکبرآبادی سرمربی تیم آلومینیم اراک با بیان اینکه زمان برگزاری لیگ ایران باعث استخدام بازیکنان درجه دو می شود می گوید:" متاسفانه زمان برگزاری لیگ هندبال ایران مطابق با لیگ های اروپایی یا حتی کشورهای مطرح آسیایی نیست به همین دلیل ما زمانیکه به دنبال بازیکن درجه یک هستیم به دلیل برگزاری لیگ های خارجی نمی توانیم ورزشکار خوبی را انتخاب و استخدام کنیم. درنتیجه برای جبران ضعف های خود به استخدام بازیکنان درجه دوم خارجی بسنده می کنیم."

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران نیز این اشکال را در لیگ ایران تائید می کند و می گوید:" زمان برگزاری لیگ برعهده خود باشگاه هاست و حتی برخی پیشنهاد می کنند که لیگ به جای مرداد یا شهریور در مهرماه استارت بخورد که از نظر ما این زمان بسیار دیر است. من بارها این مسئله را به طور صریح به باشگاه ها پیشنهاد داده ام که لیگ هندبال زودتر شروع شود تا به زمان برگزاری لیگ های اروپایی نزدیک شویم و بتوانیم از فرصت های بین المللی بیشتر استفاده کنیم."

به نظر می رسد فدراسیون هندبال ایران باید ضمن بالا بردن ارتباطات بین المللی نظارت خوبی براستخدام بازیکنان خارجی انجام دهد تا شاهد بکارگیری نفراتی در لیگ های کشور باشیم که بتوانند ضمن ارائه بازیهای خوب به ارتقای سطح هندبال ایران نیز کمک کنند.

سرمربی تیم آلومینیم اراک مشکل دیگر استخدام بازیکنان خارجی درجه دو را نبود ارتباطات بین المللی مناسب در هندبال ایران می داند و می گوید:" متاسفانه ارتباطات بین المللی هندبال ایران بسیار کم است و همین امر باعث شده تا بازیکنان درجه دوم به ما معرفی شود یا اینکه هر باشگاه با کمک ارتباطات خود تنها از هندبالیست های اروپایی حاضر در تیم های عربی استفاده کند."

حیات پور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال هدف از استخدام بازیکنان خارجی را در لیگ برتر پوشاندن نقاط ضعف تیم ها می داند و تاکید می کند:" باید تیم های ورزشی براساس نیاز خود به دنبال بازیکنان درجه یک خارجی باشند تا لیگ برتر متحول شود نه اینکه بازیکنان هم سطح با هندبالیست های ایرانی یا درجه دوم و سوم را به استخدام در آورند."

هرچند مربیان و مسئولین باشگاه ها ضعف ارتباطات بین المللی در فدراسیون هندبال را یکی از مشکلات استخدام بازیکنان درجه دوم خارجی می دانند اما رحیمی مسئولیت استخدام و گزینش ورزشکار خارجی را برعهده باشگاه ها می داند.

رئیس فدراسیون هندبال تمام مسئولیت استخدام بازیکنان خارجی را برعهده باشگاه ها گذاشته است و در این باره می گوید:" ما هیچ دخالتی در اینکه باشگاه چه بازیکنی را دراختیار بگیرد نداریم. باشگاه ها براساس هماهنگی ها، نیاز و توان مالی خود به دنبال بازیکن هستند وحتی می توانند این مسئله را کمی زودتر پیگیری کنند تا ورزشکاران بهتری را به کار بگیرند."

صرف نظر از بکارگیری بازیکن خارجی برای بهبود نقاط ضعف یک تیم، حضور یک ورزشکار قوی می تواند در سطح فنی یک تیم تاثیر مثبت گذاشته و سرعت بازی را افزایش دهد.

رحیمی تاکید کرد:" باشگاه ها باید سعی کنند از بازیکنان درجه یک خارجی در ترکیب خود استفاده کنند زیرا این مسئله باعث رشد حرفه ای هندبال و ورزشکار ایرانی می شود."

همزمانی برگزاری لیگ های ایرانی با لیگ های اروپایی و کشورهای عربی، قراردادهای بالای 200 هزار دلاری برای بازیکنان درجه یک اروپایی، حضور نیافتن ورزشکاران خارجی در ایران و بسیاری ازمسائل دیگر نیز از عواملی است که باعث شده تا شاهد استخدام ورزشکاران خارجی درجه دوم در هندبال ایران باشیم.

در بین تیم های لیگ برتری پارس جنوبی با دو ورزشکار اهل سوریه، ذوب آهن و آلومینیم با هندبالیست های اروپایی و ذوب آهن درصدد انعقاد قرارداد با یک بازیکن اهل اوکراین یا بلاروس را دارد تا شاهد افزایش تعداد ورزشکاران خارجی در مرحله برگشت لیگ برترهندبال باشگاه های کشور از 5 به 9 بازیکن باشیم.