امکان لغو یکجانبه قرارداد 1975 وجود ندارد / بررسی موضوع غرامت و ...

محمد مجید الشیخ در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر به برقراری پروازهای منظم میان ایران و عراق اشاره کرد و گفت : همچنین درزمینه هواپیمایی و خطوط هوایی پیشرفت زیادی صورت گرفته است و تقریبا هر روز یک سفر هوایی در مسیر بغداد و تهران انجام می شود.

مجید الشیخ درباره فرودگاه نجف اظهار داشت : فرودگاه نجف هنوز به روی پروازهای خارجی گشوده نشده است و امیدواریم تا سه ماه دیگر هم پروازهای مستقیم میان نجف و دیگر نقاط جهان به ویژه ایران برقرار شود.

در زمینه پروازهای روزانه ، تقریبا هر روز یک پرواز منظم از سوی شرکت هواپیمایی ماهان و همچنین هواپیماهای خطوط هوایی عراق انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد : ما معتقدیم پیشرفت زیادی در روابط صورت گرفته است، مشترکات تاریخی، فرهنگی و حتی سیاسی میان دو کشور وجود دارد، بنابراین ما می دانیم که سطح روابط باید بیش از پیش گسترش یابد و به این مسئله چشم دوخته ایم، ما می خواهیم میان عراق و ایران، روابط مستحکمی مبتنی بر پایه های صحیح و مشترک در جهت حفظ منافع دو کشور باشد.



مشکلات زائران ایرانی عتبات عالیات و اقدامات دولت عراق

مجیدالشیخ درباره سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات عراق گفت : درزمینه زائران، شاهد افزایش شمار زائران هستیم و روزانه سه هزار زائر با هماهنگی سازمان حج و زیارت و شرکتهای گردشگری عراق وارد این کشور می شوند.همچنین روزانه حدود 150 ایرانی عراقی الاصل می خواهند به عراق سفر کنند .

وی افزود : روزانه حدود چهار هزار و سیصد روادید سفر برای زائران ایرانی عتبات عالیات عراق صادر می شود و البته در مناسبتهای مذهبی بر اساس توافق موجود میان دو کشور این میزان به پنج هزار نفر می رسد.بنابراین پیشرفت زیادی در زمینه زیارت عتبات عالیات صورت گرفته است و امیدواریم در صورت افزایش گنجایش گذرگاههای مرزی، تعداد زائران از رقمهای ذکر شده هم فراتر رود.

حسین اکبری معاون عتبات مقدسه سازمان حج و زیارت گفته است در روزهای اخیر رفتارهای مشکوک وعملیات روانی از سوی ماموران عراقی در برخورد با زائران ایرانی شدت یافته است که چنین رفتارهایی،بیانگر تدارک یک جنگ روانی بر علیه روابط دوستانه دو کشور دوست و برادر عراق است که از جانب نیروهای اشغالگر طرح ریزی شده است .

مجید الشیخ درباره مشکلات و موانع پیش روی زائران ایرانی در هنگام ورود به عراق و رفتارهای ناشایست با آنها از سوی نظامیان آمریکایی و نیروهای مرزی عراق و اینکه دولت عراق چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این گونه رفتارهای ناشایست انجام داده است، به مهر گفت : به علت وجود نظامیان آمریکایی در عراق و همچنین حضور آنها در نزدیک مرزها در برخی مواقع، این حجم گسترده از زائران ایرانی با مشکلاتی به هنگام ورود به عراق برای زیارت عتبات عالیات روبرو می شوند.

وی افزود : ما به طور جدی برای برطرف کردن این مشکلات از راه گفتگو با وزارت کشور و امور خارجه عراق و همچنین دفتر جناب نوری المالکی نخست وزیر تلاش کرده ایم و خدا را شکر، امروز تعداد کارکنان موجود در گذرگاههای مرزی افزایش یافته است و زائران با آزادی تمام و بدون هرگونه مشکلی وارد عراق می شوند.

مجید الشیخ درباره تعداد زائران عراقی که برای زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و مرقد حضرت معصومه(س) وارد ایران می شوند، گفت: تعداد زائران عراقی در فصل تابستان به حدود هزار و پانصد زائر در روز می رسد، اما این میزان درفصل زمستان به پانصد زائر در روز کاهش می یابد.

مجید الشیخ افزود : البته زائران عراقی، مشکلاتی در این زمینه داشتند که ما آن را برطرف کردیم.

وی درباره توافق اخیر میان ایران و عراق درباره مفقودان جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی صدام علیه ایران گفت : توافقی میان دوکشور برای تحویل اجساد کشته شدگان جنگ به یکدیگر به دست آمده و قرار است به زودی اجساد بیش از دویست عراقی به عراق تحویل داده شود.



سفیرعراق خاطر نشان کرد : ما می خواهیم پرونده جنگ عراق علیه ایران و پرونده قربانیانی که به سبب خودکامگی و زورگویی رژیم صدام را ببندیم؛ جنگی که بر ضد ملت های دو کشور بود؛جنگی که علیه ایران به راه افتاد، مورد رضایت ملت عراق نبود، بنابراین ما می خواهیم این پرونده را با تبادل اجساد کسانی که در این جنگ کشته شدند، ببندیم .



موضوع غرامتها به ایران



مجید الشیخ درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران، به طور رسمی خواستار دریافت غرامت از عراق به سبب جنگ هشت ساله رژیم سابق شده است؟ به مهر گفت : می توانید از مقامهای ایرانی سئوال کنید؛ معتقدیم که ملت و دولت ایران می دانند که جنگ هشت ساله، جنگ ملت عراق نبود بلکه از سوی رژیم ظالمانه و مسلط بر ملت عراق به راه افتاد .



مشکل چاههای نفتی مشترک



سفیر عراق درباره مشکل چاههای نفتی مشترک میان دو کشور اظهار داشت : این مشکل باید از راه تفاهم میان بغداد و تهران حل شود.بر این اساس ما خواهان نصب علائم مرزی هستیم تا بتوان خط مرزی میان ایران و عراق را تشخیص داد .



وی افزود: درابتدا کمیته ای برای ترسیم مرزها تشکیل شد و هنگامی که این موضوع انجام شد؛، کمیته های فنی می توانند درباره موضوع چاههای نفتی و سهم هر یک از دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند.



قرارداد 1975 الجزایر



وی درباره قرارداد 1975 الجزایر گفت : همانگونه که در ابتدای مصاحبه گفتم توافقی میان ایران وعراق درباره ترسیم مرزها وجود دارد و ترسیم مرزها هم بر اساس توافقنامه (1975 الجزایر) صورت می گیرد .



مجید الشیخ درباره احتمال لغو یکجانبه این قرارداد از سوی عراق اظهار داشت : هیچ سخنی درباره لغو این قرارداد بیان نشده است و این قرارداد را نمی توان صرفا به خاطر اظهارنظرهایی که می شود، لغو کرد، زیرا قرارداد 1975 یک توافقنامه بین المللی است و چنین توافی تنها در صورت موافقت طرفین لغو می شود.



ادامه دارد ...