تصویب آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید مسکن تا 3 هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا امروز در اولین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در مشهد گفت: از دو و نیم سال گذشته به منظور تمرکززدایی و استفاده از توان کلیه استانهای کشور در موضوعات مهم وزارت مسکن و شهرسازی پایگاهها و دبیرخانه هایی ایجاد شد به نحوی که برای اولین بار دبیرخانه معماری ایران اسلامی در اصفهان و دبیرخانه مقررات ملی ساختمان در شیراز ایجاد شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره برگزاری همایش فناوریهای نوین در مشهد عنوان کرد: برپایی موضوعاتی همچون اسکان غیر رسمی ، مصالح ساختمانی و یا احیای بافتهای فرسوده در سایر استانهای کشور دنبال می شود.

وی با اعلام اینکه حل مشکل مسکن درآمدها در دولت نهم در دستور قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر نرخ مالکیت در بخش مسکن کشور حدود 63 تا 64 درصد است که نسبت به سال 75 معادل 8 تا 9 درصد کاهش یافته است .

سعیدی کیا اظهار داشت: در حال حاضر تامین مسکن کم درآمدها، برنامه مسکن مهر و اجاره ای 5 ساله در دستور کار دولت نهم قرار دارد.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار امیدواری کرد: آئین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دو تا سه هفته آینده به تصویب دولت برسد.

وی تحقق برنامه های ساخت مسکن به روشهای گذشته و سنتی را غیر قابل وصول خواند و افزود: در شرایط کنونی باید به فناوریهای جدید و صنعتی سازی به عنوان یک وظیفه مهم پرداخته شود و وزارت مسکن و شهرسازی در این راستا حمایتهای لازم را به عمل می آورد.

سعیدی کیا با بیان اینکه هم اکنون در کشور برخی فناوریهای نوین مورد استفاده متداول قرار نگرفته است، تصریح کرد: باید ارتباط مناسب میان سازندگان و کسانی که فناوریهای نوین را دارند برقرار شود.

وزیر مسکن و شهرسازی در پایان تاکید کرد: در بازارهای رقابتی دنیا باید مصرف کنندگان ترغیب به استفاده از فناوریهای نوین بخش ساختمان کشور شوند.