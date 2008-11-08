سه عنوان کتاب در پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان انتشار یافت

ناصر طرحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: مجموعه مقالات همایش ارزشیابی توصیفی، کارنامه پژوهش یک، شامل مقالات طرحهای پژوهشی اتمام یافته سال 85 و کارنامه پژوهش دو، شامل مقالات طرحهای پژوهشی اتمام یافته سال گذشته از عناوین کتابهای انتشاریافته در این پژوهشکده است.

وی همچنین از به پایان رسیدن پنج پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که با این پژوهشکده قرارداد منعقد کرده اند خبر داد و بیان داشت: همچنین در طول شش ماه نخست امسال با چهار نفر از پژوهشگران برای اجرای طرح پژوهش قرارداد منعقد کرده و عنوان آنها توسط پژوهشگر ارائه و به تصویب شورای تحقیقات و کمیسیون تخصصی نیز رسیده است.

کارشناس مسئول شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش لرستان همچنین انعقاد 11 قرارداد پایان نامه کارشناسی ارشد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که عنوان آنها به تصویب شورای تحقیقات رسیده است را از دیگر فعالیت های این پژوهشکده عنوان کرد و یادآور شد: در شش ماه نخست سال جاری 13 طرح پژوهشی از اولویتهای پژوهشی مصوب سالهای گذشته به پایان رسیده است.

طرحانی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده نیازسنجی و اولویت یابی پژوهشهای کاربردی سال 87 سازمان آموزش و پرورش استان لرستان، در قالب یک طرح پژوهش با همین عنوان اجرا شد که در آن 32 اولویت پژوهشی در حوزه های مختلف سازمان شناسایی و به تصویب کمیسیون تخصصی و شورای تحقیقات رسید.

وی یادآور شد: فراخوان اولویتهای پژوهشی سال جاری به آموزش و پرورش استان، شهرستانها، مراکز تربیت معلم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیگر فعالیت های این پژوهشکده بوده که در نتیجه آن 21 مقاله یازدهمین دوره برنامه معلم پژوهنده بررسی و مقالات برگزیده استانی به پژوهشگاه مطالعات وزارت متبوع جهت شرکت در برنامه معلم پژوهنده کشور ارسال شده است.