دومين همايش بهداشت و بيماري هاي آبزيان در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر دكتر منصور سياري رئيس ستاد اين همايش در پيامي به مناسبت دومين همايش بهداشت و بيماري هاي آبزيان ايران گفته است: امكانات بالقوه همچون آبهاي دريايي جنوب، آبهاي لب شور جنوب، آبهاي شيرين، قنوات، بركه ها، چشمه سارها، رودخانه ها، تنوع زياد گونه اي، ايجاد تسهيلات و تشويق دولت خدمتگزار، در كنار تعهد سخت كوشي هموطنان زمينه بسيار مثبت و مطلوبي را ايجاد نمود كه در فاصله زماني بسيار اندك صنعت آبزيان و آبزي پروري جهش چشمگيري را به خود اختصاص دهد. حفظ و حراست از اين سرمايه ملي و پديده نوظهور جهت استمرار بالندگي آن و كاهش آسيب پذيري آن در همه ابعاد يك وظيفه ملي و اسلامي است.

اينگونه همايش ها كه در جهت ارتقا سطح آگاهي مجموعه، تبادل نظر و استفاده از آخرين يافته ها و دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي برگزار مي گردد اميد است راهكارهاي مثبت و مطلوب در جهت كاهش مشكلات و معظلات موجود پيشنهاد كند.

دومين همايش بهداشت و بيماري هاي آبزيان از امروز در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد. در اين همايش 76 مقاله ارائه خواهد شد.