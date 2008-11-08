برگزیدگان کتاب سال قیصر امین پور معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عبدالملکیان در نشست خبری دومین دوره کتاب سال قیصر امین پور که صبح امروز در خانه شاعران ایران برگزار شد با اشاره به نخستین دوره کتاب سال شعر جوان که در سال 85 برگزار شد گفت: قرار بود که این جایزه را سالانه برگزار کنیم، اما چون کیفیت کار برای ما بسیار حائز اهمیت است تا میسر شدن شرایط لازم این جایزه را دوسالانه برگزار خواهیم کرد.

عبدالملکیان با انتقاد از نهادهای دولتی که با تغییر مدیریت برنامه های نهادهای مردمی را تحت شعاع قرار می دهند افزود: برای کتاب سال قیصر امین پور در نخستین دوره با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای حمایت و همکاری به تفاهم رسیده بودیم اما با تغییر رئیس این سازمان برنامه های ما در دور دوم تا حدودی متوقف ماند.

وی با اشاره به سابقه 20 ساله دفتر شعر جوان گفت : بیش از 70 درصد چهره های صاحب نام کشور با دفتر شعر جوان در ارتباط هستند و برای برگزاری جشنواره هایی چون کتاب سال قیصر امین پور از این چهره ها کمک گرفته ایم.

بازتاب مناسب نخستین دوره کتاب سال شعر جوان

عبدالملکیان با اشاره به بازتاب نخستین دوره جایزه کتاب سال قیصر امین پور یادآور شد: به اعتبار رسانه های خبری نخستین دوره کتاب سال جوان بازتاب بسیار خوبی در سطح کشور داشت و به عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی سال قلمداد شد.

وی افزود: در دومین دوره کتاب سال قیصر امین پور از میان کتابهای منتشر شده در سال 1385 و 86 کتابهای برگزیده انتخاب و معرفی شدند که با پیگیریهای دبیرخانه این جایزه، 176 عنوان کتاب به دبیرخانه ارسال شد.

عبدالملکیان گفت: در داوری کتاب سال قیصر امین پور سن شاعر، سال انتشار کتاب از معیارهای این جایزه بوده که با توجه به این معیارها 20 عنوان کتاب به دلیل حائز نبودن شرایط از داوریها کنار گذاشته شدند.

دبیر جایزه کتاب سال قیصر امین پور یادآور شد: هر کتاب بر اساس رای مثبت یک داور به مرحله بعدی راه یافت و اگر داوری به کتابی رای منفی می داد برای بررسی به داور دوم سپرده می شد و اگر داوری او هم منفی بود این کتاب از راه یافتن به مرحله دوم باز می ماند.

به گفته وی جزئیات داوریها بسیار مستدل و قرار است این جزئیات را در قالب مجموعه داوریهای کتاب سال قیصر امین پور منتشر کنند.

ملکیان ادامه داد: به عنوان دبیر این جایزه در هیچیک از داوریها اعمال نظر نکرده ام و انتخابها توسط خود داوران صورت گرفته است. وی با اشاره به برگزاری نشست نقد و بررسی برای 7 کتاب راه یافته به مرحله نهایی جایزه کتاب سال قیصر امین پور گفت: این جلسات از 21 تا 26 آبان ماه با حضور شاعران این آثار و منتقدان در محل خانه شاعران ایران برگزار می شود.

بخش ویژه قیصر امین پور

ملکیان با اشاره به بخش ویژه جایزه کتاب سال قیصر امین پور گفت: امسال قصد داریم اگر جشنواره بازتاب خبری خوبی داشته باشد از خبرنگاران و رسانه های برگزیده نیز که بیشترین خبر را درباره جشنواره کار کرده اند تقدیر کنیم. برگزیده این بخش نیز همزمان با مراسم پایانی جایزه معرفی می شود.

وی درباره تشابه نامی جایزه کتاب سال قیصر امین پور و جایزه ای که از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد قرار است برگزار شود گفت: جایزه ای که معاونت فرهنگی ارشاد در دستور کار خود قرار داده است و دبیری آن جایزه را ساعد باقری برعهده دارد در حوزه ترانه است. از این رو، این دو جایزه با هم موازی نخواهند بود و بر اساس پیگیریهای من از دبیر این جایزه هنوز شرایط برگزاری این جایزه میسر نشده است.

نمایشگاه کتاب شعر جوان در هفته کتاب

عبدالملکیان در پایان از برگزاری نمایشگاه کتاب شعر جوان در ایام هفته کتاب در خانه شاعران خبر داد.همچنین خانه شاعران قرار است در این ایام مسابقه کتابشناسی برگزار کند. اسامی برگزیدگان این بخش نیز همزمان در مراسم پایانی کتاب سال قیصر امین پور معرفی خواهند شد.

کتابهای "ترانه ماهیها" سروده کبری موسوی، "خورشید در قبای تو پیچیده است" سروده مرتضی حیدری آل کثیر ، "من زندان توام یونس" سروده فاطمه حق وردیان ،" رنگ ها و سایه ها" سروده مهدی مظفری ساوجی ، "خوش به حال آهوها" سروده پانته آ صفایی ، "من گرگ خیال بافی هستم" سروده الیاس علوی"هر لبت یک کبوتر سرخ است" سروده غلامرضا طریقی آثار هستند که به مرحله نهایی این جایزه راه یافته اند.