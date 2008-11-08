کار دولت در گردشگری کم و کوچک بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی در دومین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با اشاره به اینکه گردشگری بسیار روشن و برجسته و بدون تحلیل های پیچیده عامل موثری برای بسط صلح و توسعه امنیت جهانی است افزود: نیاز داریم تا مدیران ارشد سازمانهای جهانی به واقعیتهای گردشگری و عمق ظرفیتهای این حوزه توجه بیشتری کنند.

به گفته مشایی 30 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری باید در بخش گردشگری انجام شود که سهم دولت از این میزان 5 هزار میلیارد و سهم بخش خصوصی 25 هزار میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: ظرفیتهای اقتصادی پیش بینی شده بسیاری در کشور وجود دارد که با برنامه ریزی های دقیق در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: ارزش ریالی بسیاری که برای این صنعت وجود دارد نشانه ارزشمندی این صنعت در کشور ایران است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: در گذشته با محدودیتهایی برای صدور روادید مواجه بودیم که بیشتر آن به دلیل سیاستهای تحمیل شده بسیاری بود که از سوی قدرتهای جهانی بر ما تحمیل شده بود و محدودیت در صدور روادید مشکلات فراوانی را برای ایرانیان به وجود آورده بود که خوشبختانه با پیگیریهای بسیار این مشکلات رفع شده است.

مشایی افزود: باید توجه کرد که گردشگری داخلی پایدارکشورمان به تنهایی برای توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در ایران کفایت می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: فرصتهای عدالت گرایی که این صنعت ایجاد می کند و افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از صنعت گردشگری، اشتغالات ساده و سریع با سرمایه گذاریهای محدود و... همه از خصائص و ویژگیهایی است که گردشگری را در حوزه اقتصاد پر جاذبه کرده است.

وی افزود: باید به این امر توجه کنیم که توزیع عادلانه درآمد در اقشار مختلف مردم داشته باشیم. گردشگری در میان حوزه های مختلف صنعت و اقتصاد حوزه ای است که بسیار بسیار در توزیع عادلانه درآمدها نقش آفرین است.

وی تصریح کرد: گردشگری می تواند به جدی ترین شاخص برای امنیت بین الملل تبدیل شود و سازمان جهانی جهانگردی باید به این امر توجه جدی داشته باشد.

به گفته مشایی همه کشورهای جهان با فرصتهای نیک گردشگری مواجه هستند و طبیعی است که سهم کشورهایی که ظرفیتهای بیشتری دارند در بهره برداری از فرصتها بیشتر و بهتر باشد، اما این امر در حالی اتفاق خواهد افتاد که برنامه ریزیهای مناسب در این زمینه صورت بگیرد.

وی گفت: برای کشوری مثل ایران تلاطمی که بازار نفت دارد و تاثیرپذیری بسیاری که این بازار دارد ما را بیش از گذشته به توسعه صنعت گردشگری موظف می کند.