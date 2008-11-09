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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۹:۱۵

هرندی پور به مهر خبر داد:

طراحی و تولید سیم کارتهای هوشمند در کشور

طراحی و تولید سیم کارتهای هوشمند در کشور

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده کاوان پیشرو گفت: محققان کشور موفق به تولید سیم کارتهای هوشمند برای کاربردهای تبلیغاتی، امنیتی و اطلاع رسانی شدند.

نعمت هرندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این سیم کارتها تنها برای ایجاد ارتباط نیست بلکه با نصب برنامه های ویژه قابلیتهای ویژه ای را برای این سیم کارتها فراهم می کند.

وی عملکرد نرم افزار این سیم کارت را از طریق SMS‌ ذکر کرد و افزود: نرم افزارهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد از طریق کابلی، دستگاه موبایل به کامپیوتر متصل می شود و برنامه های مورد نظر در موبایل ها نصب می شود. این در حالی است که در سیم کارتهای طراحی شده این شرکت، اپراتور از طریق SMS نرم افزارهای مورد نظر را در گوشی ها فعال می کند و کاربر با OK کردن، برنامه مورد نظر را در گوشی دانلود و نصب می کند.  

مدیر توسعه و تحقیقات بازار این شرکت با بیان اینکه این قابلیت در سیم کارتهای ایرانسل وجود دارد، ادامه داد: مراحل فنی این سیم کارتها به پایان رسیده و در حال مذاکره با اپراتور اول هستیم که در صورت نهایی شدن این سیستم در تلفنهای همراه اول اجرا شود.

کد مطلب 779083

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