نرخ تورم از مرز 24 درصد گذشت

خبرنگار مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد : میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 1386 معادل 24.3 درصد می باشد.

نرخ تورم در فروردین ‌86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهریور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 19.8، در خرداد 87 معادل 20.7 ، در تیرماه 87 معادل 21.5 ، در مردادماه سال جاری 22.3 درصد و در شهریور ماه 23.3 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80 درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته است. رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکری در گفتگو با مهر گفته است: 17 درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمتهای جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.

به گفته پاشایی فام، به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید دارد: اگر نقدینگی کنترل شود پیش بینی می شود نرخ تورم به 16 درصد کاهش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده باتوجه به تلاشهای این بانک برای مهار تورم، نرخ تورم پایان سال جاری در سطح 20 درصد باقی بماند.

