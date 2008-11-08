100 میلیارد ریال اعتبار پیشگیری حوادث در مازندران پیشنهاد شد

حبیب الله رمضان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به واسطه رخداد سالانه 16 نمونه از حوادث طبیعی در استان، امید می رود هیئت دولت اعتبار فوق را به تصویب برساند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد پنج درصد اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی استان، صرف اعتبارات پیشگیری و پروژه های تامین منابع انرژی در مواقع بحران شود.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران با اشاره به اینکه در بخش تخصیص اعتبار پنج درصدی دستگاه های اجرایی برای موضوع پیشگیری نسبت به سایر استان عقب هستیم، تصریح کرد: باید دستگاه های ذیربط هر چه زودتر نسبت به جذب این منابع در سرفصل های مورد نظر اقدام کنند.

رمضان زاده با بیان اینکه مطالعات آبخیزداری و شناسایی منابع آب برای تصویب به هیئت دولت تصویب شده است، یادآور شد: در بخش مطالعات آبخیزداری و شناسایی منابع استان نیاز به بازنگری دقیق و اصولی است.

وی ایجاد سدهای رسوب گیر، نصب سیستم هشداردهنده سیل و ایجاد ریزپردازنده زلزله و تشکیل سازمان مدیریت بحران را از دیگر پروژه های پیشنهادی این اداره کل برای تصویب در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به مازندران عنوان کرد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران خاطرنشان کرد: شهرداران باید در ایجاد کانالهای رسوب گیر و لایروبی شهرهای خود پروژه های کاربردی به ستاد حوادث ارائه دهند.